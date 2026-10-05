Τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο νεκρό και δύο 17χρονους τραυματίες

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Πετρούπολης, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες με συνέπεια έναν νεκρό και δύο ανήλικους τραυματίες.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς την οδό Ολυμπίας όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος, στη συμβολή με την οδό Κωστή Παλαμά, ενήργησε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 24χρονος, ενώ ο 17χρονος οδηγός και η επίσης 17χρονη συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στον Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Αξιωματικοί της τροχαίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ