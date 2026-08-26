Χάρτινα σταχτοδοχεία παραλίας μιας χρήσης στους σταθμούς διοδίων Καλαμάτας

Οικολογικά, χάρτινα σταχτοδοχεία παραλίας μιας χρήσης στους οδηγούς που κατευθύνονται προς την Καλαμάτα, από τους σταθμούς διοδίων της πόλης, διένειμε τον Δεκαπενταύγουστο ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με τη Μορέας Α.Ε..

Η συμβολική δράση, με σύνθημα «Μην πετάς ό,τι σου καπνίσει», εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου να διατηρείται καθαρό το περιβάλλον και ιδιαίτερα η ακτογραμμή της Καλαμάτας.

Συνολικά διανεμήθηκαν 3.500 χάρτινα τασάκια στους οδηγούς. Τα τασάκια σχηματίζονται εύκολα από τον χρήστη σε ανάποδο πυραμιδοειδές σχήμα, ώστε να σφηνώνονται στην άμμο πριν χρησιμοποιηθούν, και μετά τη χρήση τους απλώς πετιούνται σε κάδο απορριμμάτων.

Οπως τονίζεται από το δήμο Καλαμάτας, η δράση ενισχύει τη συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030 ενισχύοντας τη δέσμευση της πόλης για ένα βιώσιμο, καθαρό περιβάλλον.

“Χρησιμοποιώντας τα τασάκια συμβάλουμε στη διατήρηση καθαρών παραλιών, απαλλαγμένων από αποτσίγαρα και φίλτρα, προστατεύοντας την άμμο και τη θάλασσα και ενισχύοντας την αισθητική εικόνα της πόλης. Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί πολίτες και επισκέπτες να μην πετούν τις γόπες στην παραλία. Πέρα από το αισθητικό πρόβλημα και τη ρύπανση που προκαλούν στην παραλία, τα φίλτρα των τσιγάρων περιέχουν χημικές ουσίες που, όταν καταλήγουν στο νερό, το μολύνουν και βλάπτουν τους θαλάσσιους οργανισμούς” υπογραμμίζεται.