Αισιοδοξία Βασιλόπουλου για επιστροφή της Καλαμάτας στο Δημοτικό Στάδιο τον Νοέμβριο - Προχωρούν οι εργασίες

Με τη “Μαύρη Θύελλα” να έχει ήδη κάνει πρεμιέρα στη Super League και το φθινόπωρο να πλησιάζει, το ερώτημα για το πότε θα επιστρέψει στη φυσική της έδρα παραμένει στο προσκήνιο.

Το δυναμικό «παρών» των Καλαματιανών φιλάθλων το περασμένο Σάββατο στην Τρίπολη έδειξε για ακόμη μία φορά τη στήριξη του κόσμου στην ομάδα, ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την ατμόσφαιρα ενός αγώνα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. Το μεγάλο ζητούμενο, λοιπόν, είναι εάν οι απαραίτητες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε από τον Νοέμβριο η Καλαμάτα να μπορεί να δίνει και πάλι τα εντός έδρας παιχνίδια της στην πόλη. Αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το θέμα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας χθες σε σχετική ερώτηση της «Ε», εμφανίστηκε αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει η ομάδα να επιστρέψει στην έδρα της από τον Νοέμβριο και μετά, εκτιμώντας ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι επαρκές για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών. Όπως ανέφερε, το ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, ενώ το δεύτερο, μέσω του αρμόδιου υπουργείου, έχει δρομολογηθεί και απομένει μία διαδικαστική υπογραφή για να προχωρήσει. Παράλληλα, παρεμβάσεις πραγματοποιεί και ο Δήμος Καλαμάτας, τόσο μέσω προμηθειών όσο και με τα δικά του συνεργεία.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος επανέλαβε ότι για την επίτευξη του συνολικού στόχου συνεισφέρουν τρεις διαφορετικοί φορείς χρηματοδότησης, τονίζοντας πως το πρωί της Παρασκευής (σήμερα) θα βρεθεί στο Στάδιο για επίβλεψη με το όλο το επιτελείο. «Εδώ και 50 χρόνια ένα στάδιο σαν αυτό δεν έχει δεχθεί καμία παρέμβαση. Τώρα γίνονται ολοκληρωτικές παρεμβάσεις που θα μείνουν στην πόλη και στον αθλητισμό της», τόνισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καλαμάτας.

ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά, πάντως, το αγωνιστικό πρόγραμμα του Νοεμβρίου. Για την 11η αγωνιστική, το διήμερο 21-22 Νοεμβρίου, η Καλαμάτα είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί την ΑΕΚ. Εφόσον οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και αυτό αποτελέσει το πρώτο παιχνίδι της «Μαύρης Θύελλας» στη φυσική της έδρα, τότε όλα δείχνουν πως το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας θα ζήσει ένα ματς με ξεχωριστό χαρακτήρα και έντονο εορταστικό κλίμα.

Μέχρι τότε, το βλέμμα διοίκησης, φιλάθλων και τοπικών φορέων παραμένει στραμμένο στην εξέλιξη των εργασιών, με τον Νοέμβριο να αποτελεί πλέον το μεγάλο ορόσημο για την επιστροφή της Καλαμάτας στο «σπίτι» της.