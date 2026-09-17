Παμπελοποννησιακό συνέδριο αιματολογίας στο Λουτράκι

Το 2ο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο Αιματολογίας και Ογκολογίας Επαγγελματιών Υγείας, Ασθενών και Φροντιστών «Μαζί για τη Ζωή» διοργανώνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο «Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2025 στο Γύθειο, έχει στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Αυτοδιοίκησης, επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματιών Υγείας, ασθενών και φροντιστών.

Στο διήμερο επιστημονικό πρόγραμμα θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες εξελίξεις στην Αιματολογία και την Ογκολογία, οι νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις, θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και της Δημόσιας Υγείας.

Θα συζητηθούν επίσης ζητήματα ανακουφιστικής φροντίδας, διατροφής, φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους. Στις εργασίες θα συμμετάσχουν επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, επαγγελματίες Υγείας και εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, ασθενών και φροντιστών.

Παράλληλα με το συνέδριο, το Σάββατο και την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών. Το Σάββατο προβλέπεται διαδραστική εκπαίδευση στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) από το KIDS SAVE LIVES, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία.

Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, το Επιμελητήριο Κορινθίας και τον φορέα «ΕΞελίσσω», με τη συμμετοχή επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε επαγγελματίες Υγείας, ασθενείς και φροντιστές, συλλόγους και φορείς, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Πληροφορίες για το συνέδριο υπάρχουν στην ιστοσελίδα «Μαζί για τη Ζωή».