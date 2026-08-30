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Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026 08:21

Εγκαινιάζεται το νέο Γυμνάσιο – Λύκειο Κορώνης

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Εγκαινιάζεται το νέο Γυμνάσιο – Λύκειο Κορώνης

Navarino Agora

 

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Κορώνης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Την τελετή των εγκαινίων θα πραγματοποιήσει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας, φορέων και συλλόγων, καθώς και κατοίκων της Κορώνης και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, η λειτουργία του νέου σχολικού συγκροτήματος αποτελεί σημαντικό έργο για την Κορώνη, καθώς δημιουργεί ένα σύγχρονο και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η δημοτική αρχή επισημαίνει παράλληλα ότι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης για τους νέους της περιοχής.

Ο δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας καλεί τους πολίτες, τους γονείς και κηδεμόνες, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους εκπροσώπους φορέων να παραστούν στην τελετή.

Κατηγορία Δήμοι
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