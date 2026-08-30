Παρέμβαση Τζαμουράνη για εγκατάλειψη ιστορικών κτιρίων της Καλαμάτας

Το ζήτημα της προστασίας και αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Καλαμάτας φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1986, ο κ. Τζαμουράνης ζητά να συζητηθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται ιστορικά κτίρια της πόλης και ειδικότερα ακίνητα που ανήκουν στον ίδιο τον Δήμο Καλαμάτας. Το θέμα που προτείνει να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη έχει τίτλο «Η μνημειώδης εγκατάλειψη της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς 40 χρόνια μετά τους σεισμούς του 1986».

Στην εισήγησή του ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας ασκεί έντονη κριτική στη δημοτική αρχή για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει αντιμετωπιστεί διαχρονικά το ζήτημα των διατηρητέων και ιστορικών κτιρίων. Σημειώνει μάλιστα ότι αυτή τη φορά η συζήτηση δεν αφορά ιδιωτικά ακίνητα, όπου συχνά προβάλλονται ως εμπόδια οι πολυϊδιοκτησίες, οι νομικές εκκρεμότητες ή η γραφειοκρατία, αλλά περιουσία που βρίσκεται στην κυριότητα του Δήμου.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται καταρχάς το ιστορικό ξενοδοχείο «Αχίλλειον», στον πεζόδρομο της Αριστομένους. Ο κ. Τζαμουράνης περιγράφει το νεοκλασικό κτίριο ως ένα από τα εμβληματικά ακίνητα της πόλης, το οποίο, κατά την εισήγησή του, παραμένει επί χρόνια χωρίς ουσιαστική αξιοποίηση και σε κατάσταση σοβαρής φθοράς. Αναφέρεται στις παλαιότερες προσπάθειες μίσθωσης και αξιοποίησής του που δεν προχώρησαν, καθώς και στα προβλήματα ασφαλείας που έχουν καταγραφεί γύρω από το κτίριο.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση χρηματοδότησης για την αποκατάστασή του, παρά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το Ταμείο Ανάκαμψης και η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Στην ίδια εισήγηση υπενθυμίζει ότι είχε προτείνει την ένταξη του «Αχίλλειον» στη ΒΑΑ, επιλογή που δεν υιοθετήθηκε από τη δημοτική αρχή.

Δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, σύμφωνα με τον κ. Τζαμουράνη, το πρώην Οικονομικό Γυμνάσιο στην οδό Κουμουνδουράκη, δίπλα στην πλατεία Φραγκόλιμνας. Στην εισήγησή του κάνει λόγο για ένα κτίριο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας για την εκπαίδευση της Καλαμάτας, το οποίο σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, με μπάζα, σκουπίδια και έντονη βλάστηση, ενώ επισημαίνει ότι βρίσκεται απέναντι από παιδικό σταθμό και κοντά στο Πολεμικό Μουσείο. Υποστηρίζει ακόμη ότι παλαιότερες εργασίες άρσης επικινδυνότητας δεν ολοκληρώθηκαν.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας ζητά, επίσης, απαντήσεις για το εάν το θέμα έχει τεθεί από τον Δήμο στο Υπουργείο Πολιτισμού, στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες και στην Περιφέρεια, αλλά και ποια είναι η θέση των συγκεκριμένων φορέων για την τύχη των δύο κτιρίων.

Η εισήγηση καταλήγει με αίτημα για συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη δημοτική αρχή. Ο κ. Τζαμουράνης ζητά να παρουσιαστεί σαφές σχέδιο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και επανάχρηση του «Αχίλλειον» και του πρώην Οικονομικού Γυμνασίου, σημειώνοντας ότι τα δύο ακίνητα αποτελούν περιουσία του Δήμου και, κατά συνέπεια, η ευθύνη για την προστασία και αξιοποίησή τους βαραίνει πρωτίστως τη δημοτική διοίκηση.

Η συζήτηση της Τετάρτης αναμένεται, έτσι, να επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί επί σειρά ετών την Καλαμάτα: την τύχη σημαντικών ιστορικών κτιρίων και τη δυνατότητα να διασωθούν και να αποκτήσουν εκ νέου λειτουργικό ρόλο στη ζωή της πόλης.

Τ.Αν.