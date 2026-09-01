Καθυστέρηση για “Ηλέκτρα” και Ζουμπούλειο Μέγαρο - Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα η νέα πρόσκληση

Τη διαβεβαίωση ότι η χρηματοδότηση των δύο έργων δεν κινδυνεύει και ότι θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση για την επανυποβολή τους έδωσε η δημοτική αρχή Καλαμάτας, κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή για την απόσυρση των προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του Ζουμπούλειου Μεγάρου και του κινηματογράφου «Ηλέκτρα».

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις δύο εισηγήσεις για την απόσυρση των προτάσεων που είχαν κατατεθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΠΕΛ 109 για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιριακών υποδομών στην περιοχή Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας.

Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση του Ζουμπούλειου Μεγάρου, προϋπολογισμού 562.963 ευρώ, και του κινηματογράφου «Ηλέκτρα», για την επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου, προϋπολογισμού 1.770.000,70 ευρώ. Οι δύο προτάσεις είχαν υποβληθεί στις 27 Φεβρουαρίου του 2026.

Το ζήτημα προέκυψε από διαφορετική ερμηνεία σχετικά με την απαίτηση έγκρισης των τεχνικών μελετών από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είχε θεωρήσει ότι οι μελέτες είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, δεν είχε ζητήσει την εν λόγω έγκριση. Στη συνέχεια, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος ενημέρωσε τον Δήμο ότι η έγκριση ήταν απαραίτητη.

Οι μελέτες διαβιβάστηκαν τελικά στις 22 Ιουλίου προς έγκριση, ωστόσο από τη Διαχειριστική Αρχή διευκρινίστηκε ότι η διαδικασία αυτή θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης. Για τον λόγο αυτό οι φάκελοι δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί για τυπικούς λόγους και, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές εισηγήσεις, η λύση που προκρίθηκε είναι η απόσυρση των δύο προτάσεων και η έκδοση νέας πρόσκλησης.

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης στη Δημοτική Επιτροπή επικεντρώθηκε στο τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή για τα δύο έργα και κυρίως στο κατά πόσο υπάρχει διασφάλιση ότι θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν εκ νέου.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου υποστήριξε ότι, έπειτα από τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί και το διάστημα αναμονής, η απόσυρση αποτελεί υπεύθυνη επιλογή ώστε να μην χαθεί περισσότερος χρόνος και να μη διακινδυνεύσει η υλοποίηση των έργων, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση.

Παραδέχθηκε παράλληλα ότι η ερμηνεία που είχε δοθεί από την υπηρεσία και, κατ’ επέκταση, από τον Δήμο δεν είχε τελικά την αναμενόμενη εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι πλέον ακολουθείται η λύση που υποδείχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος διαβεβαίωσε ότι με τη νέα υποβολή τα ποσά χρηματοδότησης θα παραμείνουν τα ίδια και ότι κανένα από τα δύο έργα δεν πρόκειται να χαθεί.

Ο ίδιος προχώρησε σε παραδοχή λάθους στη διαδικασία, αποδίδοντάς το στην πίεση που υπήρξε για την κατάθεση των προτάσεων. Αναγνώρισε επίσης ότι από την εξέλιξη αυτή χάθηκε χρόνος.

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Το σημείο που προκάλεσε τις περισσότερες ερωτήσεις από την αντιπολίτευση ήταν το πότε ακριβώς θα εκδοθεί η νέα πρόσκληση, καθώς από αυτό εξαρτάται και ο χρόνος επανένταξης των έργων στη διαδικασία χρηματοδότησης.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σημειώνοντας ότι ο Δήμος θα ασκήσει πίεση ώστε η πρόσκληση να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό και εκτιμώντας ότι αυτό δεν θα αργήσει.

Η απουσία, ωστόσο, συγκεκριμένης ημερομηνίας ή μιας επίσημης δέσμευσης αποτέλεσε το βασικό σημείο κριτικής της αντιπολίτευσης.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης δεν έκρυψε την ανησυχία του για την εξέλιξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της «Ηλέκτρας».

Όπως επισήμανε, το έργο βρίσκεται για έκτη χρονιά σε κατάσταση αδράνειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την κατάσταση του ίδιου του κτηρίου, ενώ υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση πως η νέα πρόσκληση θα εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Έθεσε μάλιστα το ζήτημα της αβεβαιότητας που μπορεί να δημιουργηθεί γύρω από τη χρηματοδότηση, σχολιάζοντας πως κάποιος περισσότερο δύσπιστος θα μπορούσε να διατυπώσει ακόμη και το σενάριο ότι οι διαθέσιμοι πόροι της ΒΑΑ μπορεί να κατευθυνθούν σε άλλες ανάγκες ή περιοχές.

Ο κ. Τζαμουράνης άσκησε κριτική στη δημοτική αρχή και για τον χειρισμό που προηγήθηκε, εκτιμώντας ότι οι επιμέρους απαιτήσεις της πρόσκλησης θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί εγκαίρως, ώστε ο Δήμος να μη βρεθεί σήμερα στην ανάγκη να αποσύρει τις δύο προτάσεις.

Απαντώντας ειδικά για την «Ηλέκτρα», ο Βασίλης Παπαευσταθίου υπενθύμισε ότι το έργο είχε δημοπρατηθεί και επικαιροποιηθεί και ότι η προηγούμενη πορεία του είχε διακοπεί λόγω περιστατικού ανωτέρας βίας που αφορούσε τον ανάδοχο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πορεία της ΒΑΑ και η προοπτική νέας πρόσκλησης διαψεύδουν παλαιότερες αιχμές ότι ο Δήμος δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», η δημοτική σύμβουλος Χριστίνα Καντζιλιέρη έκανε λόγο για προχειρότητα και κακή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, εκφράζοντας και εκείνη την ανησυχία της για την τύχη των δύο έργων.

Με τον χαρακτηρισμό περί προχειρότητας διαφώνησε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, ο οποίος υπερασπίστηκε τη δουλειά των υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες διευθύνσεις κατέβαλαν αξιέπαινη προσπάθεια για να ολοκληρωθούν και να κατατεθούν οι φάκελοι, λέγοντας πως το πρόβλημα που ανέκυψε ήταν τεχνικού χαρακτήρα.

Τ.Αν.