Αναζήτηση λύσεων για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων - Αντιπαράθεση στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας

Σε εκτενή συζήτηση για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Καλαμάτας εξελίχθηκε η εξέταση του θέματος που αφορούσε την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Ζωοτροφών (2026)» στη Δημοτική Επιτροπή.

Μπορεί το αντικείμενο της εισήγησης να αφορούσε την εξασφάλιση των απαραίτητων ζωοτροφών, ωστόσο οι τοποθετήσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης έφεραν στο προσκήνιο συνολικότερα ζητήματα: από την επάρκεια και τον τρόπο διάθεσης των τροφών μέχρι τις στειρώσεις, την καταγραφή των ζώων, τη φροντίδα τραυματισμένων αδέσποτων και την πορεία του Διαδημοτικού Κυνοκομείου.

Απαντώντας στις ερωτήσεις που τέθηκαν, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας, επικαλούμενος και την προηγούμενη αρμοδιότητά του στον τομέα των αδέσποτων, ανέφερε ότι στον Δήμο υπάρχει Μητρώο Εθελοντών, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη σίτιση αδέσποτων ζώων. Όπως εξήγησε, έχουν καταγραφεί γεωγραφικά οι περιοχές στις οποίες συχνάζουν τα ζώα, καθώς και ο αριθμός τους, προκειμένου να διατίθενται οι αντίστοιχες ποσότητες τροφής. Παράλληλα, όπως είπε, ζωοτροφές παραδίδονται και στον Φιλοζωικό Όμιλο για την κάλυψη των αναγκών του.

Στο οικονομικό σκέλος της διαχείρισης των αδέσποτων αναφέρθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος διαθέτει περισσότερα από 220.000 ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο, όπως ανέφερε, από εκείνο που δαπανούν άλλοι δήμοι αντίστοιχου πληθυσμού, όπου οι σχετικές δαπάνες κινούνται περίπου στις 55.000 ευρώ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι σχετικοί κωδικοί του προϋπολογισμού ενισχύονται διαρκώς, τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή συνεχίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επισήμανε ότι η φροντίδα των αδέσποτων αποτελεί θεσμική υποχρέωση των δήμων και δεν εξαρτάται από τη διάθεση της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Παράλληλα χαρακτήρισε ελλειμματική την εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι απουσίαζαν στοιχεία που θα έδιναν πληρέστερη εικόνα για τον αριθμό και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, καθώς και για τις σχετικές αρμοδιότητες.

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης, εκτιμώντας ότι από το 2019 έως σήμερα δεν έχουν γίνει οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.

Αναφερόμενος ειδικά στις γάτες, υποστήριξε ότι οι ποσότητες τροφής που διατίθενται δεν επαρκούν, ενώ στάθηκε και στις εικόνες νεκρών ζώων στους δρόμους της πόλης, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που δεν συνάδει με την εικόνα μιας πόλης που επενδύει στον πολιτισμό.

Ο κ. Κανάκης αναφέρθηκε ακόμη σε καταγγελίες πολιτών και σε «ψιθύρους», όπως χαρακτηριστικά είπε, σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των ζωοτροφών, θέτοντας ζήτημα ελέγχου ως προς το εάν δημοτικές τροφές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αδέσποτα ζώα ή καταλήγουν και σε δεσποζόμενα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Διαδημοτικό Κυνοκομείο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την πορεία του. Παράλληλα υποστήριξε ότι σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένου ζώου στον δρόμο δεν υπάρχει δομημένος μηχανισμός στον οποίο να μπορεί να απευθυνθεί άμεσα ένας πολίτης, με αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις να καταλήγουν σε ιδιώτες κτηνιάτρους.

Κλείνοντας, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη αύξησης των στειρώσεων στις γάτες, επισημαίνοντας ότι χωρίς ουσιαστική ενίσχυση του προγράμματος δύσκολα θα περιοριστεί ο πληθυσμός τους. Τόνισε επίσης τον κομβικό ρόλο των εθελοντών, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τη δική τους καθημερινή συνδρομή η κατάσταση θα ήταν πολύ δυσκολότερη.

Από την πλευρά της «Λαϊκής Συσπείρωσης», η δημοτική σύμβουλος Χριστίνα Καντζιλιέρη εκτίμησε επίσης ότι οι διαθέσιμες ποσότητες ζωοτροφών είναι μικρές, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την ανάγκη μεγαλύτερης μέριμνας για τις γάτες.

Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, υπάρχει καταγραφή των ζώων ανά περιοχή, πρότεινε να εξασφαλιστεί η ηλεκτρονική σήμανσή τους, ώστε να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για τους πληθυσμούς των αδέσποτων και να κατανέμονται αναλόγως οι ποσότητες τροφής.

Η ίδια υποστήριξε ότι η ύπαρξη απολύτως διαφανών και μετρήσιμων δεδομένων θα απέτρεπε οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ζωοτροφών.

Για το Διαδημοτικό Κυνοκομείο εκτίμησε ότι από μόνο του δεν μπορεί να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα και επανέφερε την πρότασή της για δημοτική κτηνιατρική δομή με μόνιμο προσωπικό. Αναγνώρισε ότι ο Δήμος δαπανά σημαντικά ποσά για τα αδέσποτα, υποστήριξε ωστόσο ότι το αποτέλεσμα δεν είναι ανάλογο των χρημάτων που διατίθενται.

Απαντώντας στην κριτική, ο Γιώργος Φάβας ενημέρωσε ότι για το Διαδημοτικό Κυνοκομείο έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο και έχουν ξεκινήσει οι πρώτες εργασίες εδάφους.

Ο ίδιος διαφώνησε με την εικόνα μιας «χαώδους κατάστασης» που, όπως είπε, περιέγραψαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης. Διευκρίνισε ότι κάθε ζώο που σημαίνεται ηλεκτρονικά καταχωρίζεται στην αρμόδια κρατική βάση δεδομένων, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει χαρτογράφηση των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου.

Επισήμανε, πάντως, ότι οι πληθυσμοί δεν παραμένουν σταθεροί, καθώς μπορεί να υπάρχουν απώλειες αλλά και μετακινήσεις ζώων, ιδιαίτερα όταν αυτά σχηματίζουν αγέλες.

Παράλληλα ανέφερε ότι επί της σημερινής δημοτικής αρχής οι στειρώσεις έχουν τετραπλασιαστεί, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος ενεργεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Η Χριστίνα Καντζιλιέρη επανήλθε στο ζήτημα της ηλεκτρονικής σήμανσης, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν όλα τα ζώα που βρίσκονται στις λίστες και τελούν υπό την επίβλεψη εθελοντών έχουν πράγματι τσιπαριστεί. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν δόθηκε σαφής απάντηση, με την ίδια να επισημαίνει ότι το κόστος της ηλεκτρονικής σήμανσης είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Τ.Αν.