Εγκαινιάζεται σήμερα το νέο Γυμνάσιο και Λύκειο Κορώνης

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον δήμαρχο Παναγιώτη Καρβέλα, η τελετή των εγκαινίων θα τελεσθεί από τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας, φορέων και συλλόγων της περιοχής, καθώς και κατοίκων της Κορώνης και της ευρύτερης περιοχής.

“Η λειτουργία του νέου σχολικού συγκροτήματος αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερα ουσιαστικό έργο για την Κορώνη και τον Δήμο Πύλου - Νέστορος, καθώς δημιουργεί ένα σύγχρονο και κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αντάξιο των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών”, αναφέρει ο δήμαρχος και σημειώνει: “Η επένδυση στις σχολικές υποδομές αποτελεί επένδυση στο μέλλον του τόπου και στη νέα γενιά. Η δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών χώρων εκπαίδευσης συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών μάθησης και δημιουργίας για τους μαθητές μας. Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος, με συνέπεια και προτεραιότητα στην εκπαίδευση, συνεχίζει να

εργάζεται για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στις νέες και στους νέους του τόπου μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη μόρφωση και την πρόοδό τους. Η τελετή των εγκαινίων αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Κορώνη και ολόκληρη τη σχολική και τοπική κοινωνία”.

Σύμφωνα με τη μελέτη που υλοποιήθηκε, πρόκειται για διώροφο σχολικό συγκρότημα. Στο υπόγειο του κτηρίου 1 θα υπάρχει αίθουσα βιβλιοθήκης, φυσικών επιστημών και πληροφορικής. Στο υπόγειο του κτηρίου 2 έχει προβλεφθεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μηχανολογικοί χώροι και κυλικείο.

Στο ισόγειο και τον α’ όροφο και των δύο κτηρίων έχουν κατασκευαστεί αίθουσες διδασκαλίας του Γυμνασίου και του Λυκείου, γραφείο καθηγητών, όπως και γυμναστήριο (κλειστό και ημιυπαίθριο).

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο ανέγερσης του νέου σχολικού συγκροτήματος, Γυμνασίου - Λυκείου Κορώνης, ήταν αρχικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ, υλοποιήθηκε με έκπτωση 43,71%, με ανάδοχο την εταιρεία “Κοκκίνης Τεχνολογία Κατασκευών Α.Ε.”, στην είσοδο της Κορώνης σε χώρο που είχε παραχωρήσει η μητρόπολη Μεσσηνίας, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλόδημος”.