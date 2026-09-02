Εγκαινιάστηκε το νέο δημοτικό κατάστημα Ασπροχώματος

Πρόκειται, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο Καλαμάτας, για ένα διώροφο κτήριο συνολικού εμβαδού 291 τ.μ., το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την κάλυψη των διαχρονικών αναγκών της περιοχής. Στους χώρους του περιλαμβάνονται: Ισόγεια ευρύχωρη και σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία προορίζεται να αποτελέσει το επίκεντρο της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής του Ασπροχώματος. Πρώτος όροφος: Το γραφείο του προέδρου της Κοινότητας καθώς και η επίσημη αίθουσα συσκέψεων για τις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από ιερείς της περιοχής. Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Τάσος Ηλιόπουλος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, πρώην πρόεδροι και μέλη της Kοινότητας Ασπροχώματος κ.ά.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Κοινότητας Ασπροχώματος Βασίλης Σακκάς, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της περιοχής για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο στο εξής θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινότητα.

Σε χαιρετισμό του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε, μεταξύ άλλων: “Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για το Ασπρόχωμα, καθώς εγκαινιάσαμε και παραδώσαμε στους πολίτες ένα σύγχρονο, λειτουργικό και προσβάσιμο δημοτικό κατάστημα. Και μαζί έναν χώρο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από την περιοχή.

Για να φτάσουμε, όμως, σήμερα να παραδίδουμε το έργο, χρειάστηκε να υπερβούμε εμπόδια, να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις και καθυστερήσεις. Όμως, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και το αποτέλεσμα είναι ότι το έργο υλοποιήθηκε και έγινε αντάξιο των προσδοκιών της περιοχής. Και εμείς είμαστε εδώ για να κοιτάζουμε μπροστά.

Αξίζει ιδιαίτερη αναφορά σε όλους τους διατελέσαντες προέδρους, τον Ηλία Ζαγαρέλο, τον Βασίλη Πολίτη, τον αείμνηστο Σωτήρη Μαστοράκη, τον Ηλία Γυφτέα και το σημερινό πρόεδρο Βασίλη Σακκά για την επιμονή και την προσπάθεια τους να ολοκληρωθεί το έργο, καθώς σε όλα τα μέλη των κοινοτικών συμβουλίων των τελευταίων ετών. Όπως και στον πρόεδρο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και βέβαια στον πρώην δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα που σχεδίασε και ξεκίνησε το συγκεκριμένο έργο. Φυσικά ευχαριστίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τους μηχανικούς, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και όλους όσοι εργάστηκαν με επιμονή για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Ξεχωριστές ευχαριστίες απευθύνω στους κατοίκους του Ασπροχώματος. Για την υπομονή τους, για την εμπιστοσύνη τους, αλλά και για το ενδιαφέρον που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Το έργο αυτό έχει πλέον ολοκληρωθεί. Από σήμερα περνά στα χέρια της τοπικής κοινωνίας και της καθημερινής λειτουργίας. Και πάμε για τα επόμενα. Έργα που το Ασπρόχωμα αξίζει. Εύχομαι το νέο δημοτικό κατάστημα Ασπροχώματος να είναι καλορίζικο, να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υπηρετεί για πολλά χρόνια τους δημότες και τις ανάγκες της περιοχής”.