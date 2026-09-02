Καλαμάτα: Καθαρισμός της κοίτης του Νέδοντα

Συνεργείο του τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, με το ανάλογο προσωπικό και με την υποστήριξη μηχανημάτων έργου, προβαίνει σε καθαρισμό της κοίτης του Νέδοντα, απομακρύνοντας την αυτοφυή βλάστηση και τα απορρίμματα.