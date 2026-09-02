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Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2026 15:49

Καλαμάτα: Καθαρισμός της κοίτης του Νέδοντα

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Καλαμάτα: Καθαρισμός της κοίτης του Νέδοντα

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Συνεργείο του τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, με το ανάλογο προσωπικό και με την υποστήριξη μηχανημάτων έργου, προβαίνει σε καθαρισμό της κοίτης του Νέδοντα, απομακρύνοντας την αυτοφυή βλάστηση και τα απορρίμματα.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, οι παρεμβάσεις καθαρισμού περιλαμβάνουν και το σκεπασμένο τμήμα του Νέδοντα και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Κατηγορία Δήμοι
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