Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Συνδέσμου Υδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας»

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Συνδέσμου Ύδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας» και δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση στη Διαύγεια.

Προϋπολογισμός που παρουσιάζεται αρνητικός σε ότι αφορά το σύνολο εσόδων και εξόδων , ωστόσο διευκρινίζεται ότι το αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα που ανέρχεται στις 782.034,93 ευρώ καλύπτεται με χρήση των ταμειακών διαθέσιμων.

Το γενικό σύνολο των εσόδων είναι 5.708.125,65 ευρώ και το γενικό σύνολο των εξόδων είναι 6.490.160,58 ευρώ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η έγκριση του προϋπολογισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου που συνεδρίασε στις αρχές Αυγούστου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 3 ψήφους υπέρ και 2 κατά.

Ενώ στη συγκεκριμένη εισήγηση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με το έλλειμμα που εμφανίζεται είχε τονιστεί ότι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., εξέφρασε τη γνώμη ότι ο φορέας:

Έχει υποβάλει ελλειμματικό σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο δεν υπερβαίνει το (εκτιμώμενο) ύψος των χρηματικών διαθεσίμων της 31.12.2025.

Αλλά και ότι «όσον αφορά το ελλειμματικό σχέδιο πρέπει να αναφερθεί ότι το έλλειμμα αφορά το χρηματικό υπόλοιπο που ανέρχεται στο ύψος των 782.035,00 ευρώ, το οποίο δεν εμφανίζεται στους πίνακες και ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό έτους 2026».

Κ.Μπ.