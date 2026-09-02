Εγκαινιάστηκε το νέο Γυμνάσιο - Λύκειο Κορώνης (φωτογραφίες)

Ενα σύγχρονο σχολείο, το νέο Γυμνάσιο και Λύκειο που εγκαινιάστηκε σήμερα, απέκτησε η Κορώνη! Ενα διώροφο σχολικό συγκρότημα που θα προσφέρει πλέον νέες δυνατότητες στους μαθητές της περιοχής.

Η τελετή των εγκαινίων έγινε σε πολύ ευχάριστο κλίμα ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και χαιρετισμούς απεύθυναν - εκτός από τον Μητροπολίτη - οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, Περικλής Μαντάς, Αλέξης Χαρίτσης, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός και ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας.

“Είμαστε συγκινημένοι για τα εγκαίνια του νέου σχολείου της Κορώνης, της πρωτεύουσας της Ανατολικής Πυλίας”, επισήμανε ο Π. Καρβέλας και ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν διαχρονικά στην υλοποίηση του μεγάλου έργου.

Τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, τους πρώην δημάρχους Θοδωρή Σαλάντη και Δημήτρη Βεργόπουλο, τον πρώην νομάρχη Δημήτρη Δράκο, την ανάδοχο εταιρία, τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας Κώστα Βέργο και όλη την υπηρεσία, τον βουλευτή και πρώην υπουργό Αλέξη Χαρίτση και τον διευθύνοντα σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών Θανάση Γιάνναρη.

Ενημέρωσε ότι η αρχική σύμβαση του έργου ήταν 3,4 εκ ευρώ αλλά με τις αναθεωρήσεις και την συμπληρωματική σύμβαση το συνολικό κόστος ήταν 4,3 εκ. ευρώ και ήταν το αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς. Κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να προσέχουν το νέο σχολείο ως κόρη οφθαλμού και τους μαθητές να πάρουν τις σωστές αξίες και να πάνε μπροστά στη ζωή τους.

Ο δήμαρχος παρατήρησε ότι ο δήμος έχει ανακαινίσει όλα τα σχολεία του δήμου, αναφέρθηκε στο επίδομα των 5.000 ευρώ που δίνει σε κάθε νέο παιδί που γεννιέται στο δήμο και σημείωσε ότι η δημοτική αρχή θα ολοκληρώσει το Βιολογικό Καθαρισμό και το έργο της αποχέτευσης στην Κορώνη. Καταλήγοντας τόνισε ότι “νιώθω ότι η Κορώνη είναι το σπίτι μου, είναι το μέρος που αξίζει”. Ο κ. Καρβέλας με τον Μητροπολίτη και τον κ. Σαλαντή αποκάλυψαν την μαρμάρινη πλάκα με την ταυτότητα του έργου.