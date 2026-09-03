Δήμος Οιχαλίας: Πρόταση χρηματοδότησης για αποκατάσταση ζημιών

Την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2026 του Δήμου Οιχαλίας”, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών, στο Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: Υποέργο 1: “Αποκατάσταση ζημιών στη δημοτική και αγροτική οδοποιία, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2026 στη Δημοτική Ενότητα Ανδανίας”, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ. Υποέργο 2: “Αποκατάσταση ζημιών στη δημοτική και αγροτική οδοποιία, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2026 στις Δημοτικές Ενότητες Μελιγαλά, Οιχαλίας, Δωρίου και Είρας”, προϋπολογισμού 413.000 ευρώ. Υποέργο 3: “Αποκατάσταση ζημιών στη δημοτική και αγροτική οδοποιία, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2026 στη Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας”, προϋπολογισμού 157.000 ευρώ. Με την απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας εξουσιοδοτεί την δήμαρχο Παναγιώτα Γεωργακοπούλου “να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης και τη δυνατότητα υπογραφής κάθε είδους εγγράφου ή βεβαίωσης απαιτείται κατά την διαδικασία αυτή”.