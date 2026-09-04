Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Ανάγκη για περισσότερα βρεφικά τμήματα στους παιδικούς σταθμούς

Την ανάγκη ενίσχυσης των βρεφικών τμημάτων στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της Καλαμάτας ανέδειξε η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή την εισήγηση που αφορούσε τις εγγραφές, επανεγγραφές, διαγραφές και μετακινήσεις παιδιών για την περίοδο 2026-2027.

Η σχετική διαδικασία βασίστηκε στο πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων του Δήμου.

Όπως ενημέρωσε το Σώμα ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, για τα παιδιά ηλικίας άνω των 2,5 ετών το ενδιαφέρον έχει καλυφθεί, καθώς όλα τα παιδιά των οποίων οι γονείς υπέβαλαν αίτηση βρήκαν θέση στους δημοτικούς σταθμούς. Διαφορετική είναι, ωστόσο, η εικόνα στις μικρότερες ηλικίες, όπου περίπου 30 βρέφη παραμένουν επιλαχόντα.

Η διαφορά αυτή, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση, καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στις διαθέσιμες θέσεις για βρέφη. Ο κ. Μαρινάκης γνωστοποίησε ότι στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής βρίσκεται η μετατροπή ενός ή δύο υφιστάμενων παιδικών τμημάτων σε βρεφικά, προκειμένου να αυξηθεί η δυναμικότητα του Δήμου εκεί όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ανάγκη.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ακόμη ότι η κάλυψη θέσεων για βρέφη από τον ιδιωτικό τομέα είναι περιορισμένη, καθώς η λειτουργία βρεφικών τμημάτων συνεπάγεται αυξημένες απαιτήσεις και μεγαλύτερο κόστος.

Στο συγκεκριμένο ζήτημα στάθηκε και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, τονίζοντας ότι η δημιουργία των αναγκαίων βρεφικών τμημάτων θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τον Δήμο, ώστε οι υποδομές να είναι έτοιμες εγκαίρως για την επόμενη σχολική χρονιά.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, αναφέρθηκε στην περιορισμένη συμμετοχή των ιδιωτικών σταθμών στη φιλοξενία βρεφών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για υπηρεσία με υψηλότερο λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και στα μέσα και τα είδη που είναι απαραίτητα για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε, πάντως, στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλης Κανάκης, επανέφερε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, την υγειονομική κάλυψη των δημοτικών παιδικών σταθμών με νοσηλευτές.

Όπως υπογράμμισε, το γεγονός ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν υποχρεώνει έναν δήμο να διαθέτει νοσηλευτή σε κάθε παιδικό σταθμό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξεταστούν δυνατότητες ενίσχυσης της παρουσίας νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα σε χώρους όπου φιλοξενούνται καθημερινά βρέφη και παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.

Ο Σαράντος Μαρινάκης ανέφερε ότι σήμερα ο Δήμος διαθέτει δύο νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, ενώ σε περίπτωση που κάποιο παιδί χρειάζεται συγκεκριμένη και εξατομικευμένη φροντίδα υπάρχει δυνατότητα να κινηθεί ειδική διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη της ανάγκης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπενθύμισε περίπτωση μαθητή σε δημοτικό σχολείο, για τον οποίο ο Δήμος είχε συνδράμει προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία νοσηλευτή.

Παρά τις σχετικές αναφορές, ένα βασικό ερώτημα που δεν σχολιάστηκε από τη δημοτική αρχή αφορά την άμεση αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού που μπορεί να συμβεί στους παιδικούς σταθμούς μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η μόνιμη παρουσία επαγγελματία υγείας μπορεί να μην αποτελεί σήμερα θεσμική προϋπόθεση λειτουργίας κάθε δομής, όμως η ηλικία των παιδιών και ιδιαίτερα των βρεφών καθιστά την πρόληψη και την ετοιμότητα κρίσιμες παραμέτρους.

Με επτά δημοτικούς σταθμούς και δύο νοσηλευτές, το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μπορεί να υπάρχει έγκαιρη παρουσία σε κάθε έκτακτη περίπτωση. Πρόκειται για μια παράμετρο που δεν έχει απαντηθεί και η οποία, μαζί με την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων βρεφικών θέσεων, φαίνεται ότι θα απασχολήσει εκ νέου τον Δήμο ενόψει της προετοιμασίας της επόμενης σχολικής περιόδου.