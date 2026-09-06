Δήμος Τριφυλίας: Απόφαση για ογκώδη στερεά απόβλητα

Την απευθείας ανάθεση για εργασία σπαστήρα με χειριστή για τον καθαρισμό – θρυμματισμό φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών στερεών αποβλήτων και μεταφοράς αυτών για τις πέντε Δημοτικές Ενότητες υπέγραψε την Τρίτη ο Δήμαρχος Τριφυλίας Γεώργιος Λεβεντάκης.

Η ανάθεση έγινε για κάθε Δημοτική Ενότητα ξεχωριστά και ποιο συγκεκριμένα για τις ΔΕ Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Αετού και Αυλώνα, με ποσό για κάθε μια 29.908,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ενώ όπως αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις η ανάθεση ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026.