Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας: Εκδήλωση για τα 10 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες

Οπως ανακοίνωσε, στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες περιοδείες κλιμακίων στις περιοχές Λαγκάδα, οδός Βαγγέλη Δράκου, Γιαννιτσάνικα στην Καλαμάτα και σε Θουρία και Πήδημα.
Η κεντρική εκδήλωση - συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Φραγκοπήγαδο (στον προαύλιο χώρο του ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος), με τίτλο “10 χρόνια μετά τις φονικές πλημμύρες του 2016 - Στο ίδιο έργο θεατές”.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρης Οικονομάκος. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από φορείς και κατοίκους της περιοχής, καθώς και ανοιχτή συζήτηση.
Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας: Εκδήλωση για τα 10 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρεςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εκδήλωση και περιοδείες για τα 10 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2016, οργανώνει η Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας, με σκοπό την ανάδειξη των αναγκαίων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.
Οπως ανακοίνωσε, στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες περιοδείες κλιμακίων στις περιοχές Λαγκάδα, οδός Βαγγέλη Δράκου, Γιαννιτσάνικα στην Καλαμάτα και σε Θουρία και Πήδημα.