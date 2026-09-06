Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας: Εκδήλωση για τα 10 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες

Οπως ανακοίνωσε, στο πλαίσιο αυτό, το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες περιοδείες κλιμακίων στις περιοχές Λαγκάδα, οδός Βαγγέλη Δράκου, Γιαννιτσάνικα στην Καλαμάτα και σε Θουρία και Πήδημα.

Η κεντρική εκδήλωση - συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Φραγκοπήγαδο (στον προαύλιο χώρο του ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος), με τίτλο “10 χρόνια μετά τις φονικές πλημμύρες του 2016 - Στο ίδιο έργο θεατές”.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρης Οικονομάκος. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από φορείς και κατοίκους της περιοχής, καθώς και ανοιχτή συζήτηση.