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Κυριακή, 06 Σεπτεμβρίου 2026 17:13

Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Συνεδρίαση την Τετάρτη με πλήθος θεμάτων

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Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Συνεδρίαση την Τετάρτη με πλήθος θεμάτων

Navarino Agora

Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στις 7.30 το απόγευμα.

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε.
Αετού». Λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση της ανάθεσης των εργασιών «Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων — παραλιών αυτοφυούς βλάστησης και μεταφοράς υπολειμμάτων καθαρισμού Δήμου Τριφυλίας (2026)».(άρθρο 620 v.5314/2026). Λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση της ανάθεσης των εργασιών «Συντήρηση ποδοσφαιρικών γηπέδων Δ.Ε Φιλιατρών (2026)».
Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου του Υποέργου 1: "Προμήθεια εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων" (αρ. πρωτ: 25012/18-03-2026 Απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών), Ένταξη του Δήμου Τριφυλίας στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2026 , 5 Τροποποίηση. Καθορισμός γενικού, αντικειμενικού πλαισίου κριτηρίων για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο Τριφυλίας, σύμφωνα µε το άρθρο 513 παρ. 2 του N. 5314/2026 (ΦΕΚ A’ 103/29.06.2026). Έγκριση Καταστάσεων Προϋπολογισμού/ Απολογισμού Δήμου Τριφυλίας έτους 2025. Έγκριση Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων Δήμου Τριφυλίας έτους 2025 (Ισολογισμός Αποτελέσματα χρήσης -Προσάρτημα Ισολογισμού).
Λήψη απόφασης για μονοδρόμηση οδών κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης Κυπαρισσίας από 12-19 Σεπτεμβρίου 2026..Λήψη απόφασης σχετικά µε αίτημα επιτροπής κατοίκων επί της οδού Αγίου Νικολάου - Άνω Πόλης Κυπαρισσίας µε θέμα: «Ανάκληση της υπ. αριθ. 9/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Τριφυλίας για την μετονομασία της οδού µε την επωνυμία «Αγίου Νικολάου» σε «Κωνσταντίνου
Κουτσίκου».
Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
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