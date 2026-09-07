Ο Θανάσης Βασιλόπουλος στο Γύθειο για την υποδοχή του Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Στο Γύθειο μετέβη σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Καλαμάτας Αναστάσιο Ηλιόπουλο και τον αντιδήμαρχο Σαράντο Μαρινάκη, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις του Δήμου Ανατολικής Μάνης με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρου Β΄.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιότατος έχει ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης Καλαμάτας κατά τους εορτασμούς της Υπαπαντής το 2024.

Ο Πατριάρχης έγινε δεκτός από τις τοπικές αρχές στο Επισκοπείο του Γυθείου, στην έδρα της Ιεράς Μητρόπολης Μάνης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, περιλαμβάνεται επίσης τελετή θεμελίωσης νέου ναού στη Σελίνιτσα Γυθείου και η παρουσία του στις λατρευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Παναγίας Γιάτρισσας, ενώ αύριο, στην Αρεόπολη ο Δήμος Ανατολικής Μάνης θα τον ανακηρύξει επίσημα Επίτιμο Δημότη του.