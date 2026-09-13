Στήριξη σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και νέους γονείς με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας

Να κάνει πράξη τη δέσμευσή του, ο Δήμος Καλαμάτας να στηρίξει οικονομικά τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν στέγη στην περιοχή, επιδιώκει ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Για τον λόγο αυτό στην τελευταία συνεδρίαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου αποφασίστηκε και ζητείται να αλλάξουν τα πληθυσμιακά κριτήρια που προβλέπονται στον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να μπορεί και ο Δήμος της μεσσηνιακής πρωτεύουσας να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς.

Ανάλογη απόφαση αναμένεται να λάβει και η ΚΕΔΕ για να προωθηθεί το αίτημα στον υπουργό Εσωτερικών.

Ακόμα, όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος, εξετάζεται η προώθηση της ενίσχυσης και της στήριξης για νέα ζευγάρια που μένουν στον Δήμο και αποκτούν παιδιά.

Αναλυτικά, σε δηλώσεις του στην “Ε”, για το θέμα της στήριξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θαν. Βασιλόπουλος σημείωσε: “Εχουμε δηλώσει ότι είναι επιλογή μας ως δημοτική αρχή να στηρίξουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, πάντα με κριτήρια εισοδηματικά.

Να τους στηρίξουμε, σε ότι έχει να κάνει με επιδότηση ενοικίου ή τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού. Να τους διευκολύνουμε ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν και να μείνουν εδώ.

Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί παίρνουν ψίχουλα, επί της ουσίας.

Το είχαμε δηλώσει αυτό στην επίσκεψη που δεχθήκαμε εδώ από την ΕΛΜΕ και περιμέναμε τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βγήκε ο νέος Κώδικας και ανέθεσα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Σωτήρη Κριτσωτάκη και στη γ.γ. του Δήμου να φέρουν το πλαίσιο και την κανονιστική, που πρέπει να ψηφίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οταν, όμως, αναλύσαμε τον Κώδικα, είδαμε ότι υπάρχει δέσμευση που λέει ότι μπορούν να δώσουν χρήματα σε νεοδιόριστους ορεινοί, μειονεκτικοί και δήμοι με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους.

Με δική μου εισήγηση την προηγούμενη Πέμπτη, στην ΠΕΔ εισηγήθηκα ως πρόεδρος να αλλάξει αυτό και πήραμε ομόφωνη απόφαση να άρουμε τα πληθυσμιακά κριτήρια. Να μπορεί ο Δήμος δεδομένου ότι δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό – από δημοτικούς πόρους τα καταβάλουμε – ο Δήμος ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, να προσφέρει υποστήριξη. Και αυτό πέρασε.

Στην επόμενη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ αυτό το θέμα θα μπει ως εισήγηση για να λάβει και ανάλογη απόφαση η Κεντρική Ενωση. Προσωπικά πιστεύω ότι θα το δεχθεί αυτό ο υπουργός κ. Λιβάνιος και θα βγάλει διευκρινιστική, γιατί δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό”.

Για το ζήτημα της στήριξης των νέων ζευγαριών ο δήμαρχος επισήμανε: “Ετοιμάζουμε την εισήγηση – το έχω ζητήσει από Μαρινάκη και την κ. Τριανταφυλλίδη, την διευθύντρια της Πρόνοιας – για ένα ευρύτερο πλαίσιο, για το πώς θα στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια που κάνουν παιδιά.

Δεν θέλουμε να είναι μόνο ένα επίδομα και να τελειώνουμε εκεί. Πρέπει να τους δίνουμε διευκολύνσεις, τουλάχιστον για τα πρώτα 5 έτη. Πέρα από ένα επίδομα που αυτό το παίρνεις και το χαλάς, εξετάζουμε προτάσεις, όπως μηδενική καταβολή στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μηδενική καταβολή στα τέλη αποχέτευσης, να μπαίνουν στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ του Δήμου, χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Να έχουν προβάδισμα, ώστε να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια που κάνουν παιδιά, μέχρι την ηλικία των 5 ετών.

Περιμένω να έρθουν κοστολογημένες ιδέες και το πλαίσιο και αυτή η απόφαση μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ”.