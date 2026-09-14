Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Τα υπόλοιπα 9 θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, είναι:

Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μεσσήνης για τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και

βρεφονηπιακούς σταθμούς, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 759 και 768 του ν. 5314/2026 και των οδηγιών της υπ’ αριθμ. πρωτ. 43691/04-08-2026 εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών. Η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2026. Η έγκριση του από 12-08-2026 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 2ο τρίμηνο 2026 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης “Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στο έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων”. Η επικαιροποίηση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης δωρεάν παραχώρησης χρήσης και όρων χρησιδανείου για την λειτουργία Περιφερειακών Ιατρείων. Η απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων λόγω απορίας. Η μείωση από δημοτικά τέλη και φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Η λήψη απόφασης επί καταγγελίας του υπ’ αριθμ. πρωτ. 15726/29 -07- 2024 συμφωνητικού μίσθωσης. Η έγκριση επιχορήγησης του αθλητικού συλλόγου “Γυμναστικός Σύλλογος Μεσσήνης” για τη διεξαγωγή δράσεων, έτους 2026 Η έγκριση της μελέτης και σκοπιμότητα εκτέλεσης από ανάδοχο της εργασίας “Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης πρανών αγροτικών οδών Δήμου Μεσσήνης”.