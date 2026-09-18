Αρχαία Θουρία: Ανάγκη για δρόμους, υποδομές και νέες χρηματοδοτήσεις

Η ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Θουρίας, ως βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και του Δήμου Καλαμάτας, τέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Το ζήτημα έφερε προς συζήτηση η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Ευγενία Κούβελα, επισημαίνοντας ότι, παρά τη μεγάλη σημασία της ανασκαφικής προσπάθειας και των σημαντικών ευρημάτων που έχουν έρθει στο φως, η πρόσβαση στον χώρο εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την περαιτέρω ανάδειξή του.

Όπως ανέφερε, οι υφιστάμενοι δρόμοι είναι ιδιαίτερα στενοί, γεγονός που καθιστά ακόμη και τη διέλευση τουριστικού λεωφορείου αδύνατη. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω απαλλοτριώσεων και εξαγοράς ιδιωτικών εκτάσεων, τόσο για τη συνέχιση της ανασκαφικής δραστηριότητας όσο και για τη δημιουργία αναγκαίων ζωνών προστασίας και πρόσβασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης μελέτης για τις απαιτούμενες υποδομές, με τη συμμετοχή και τις προτάσεις της ανασκαφικής ομάδας. Η ίδια σημείωσε ότι δεν αρκούν οι τυπικές επισκέψεις στον χώρο μία φορά τον χρόνο, αλλά απαιτείται συνεχής διεκδίκηση πρόσθετης κρατικής χρηματοδότησης, πίεση από την πλευρά του Δήμου και παράλληλη αναζήτηση χορηγιών που θα μπορούσαν να στηρίξουν το έργο.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ανέφερε ότι η δημοτική αρχή έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιοχή της Άνθειας και στον αρχαιολογικό χώρο της Θουρίας. Υπενθύμισε ότι, στο πλαίσιο προηγούμενης εργολαβίας πριν από περίπου τρία χρόνια, είχε πραγματοποιηθεί παρέμβαση σε τμήμα περίπου 2.000 μέτρων, με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο έργων βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας, ακολούθησε νέα παρέμβαση με ασφαλτόστρωση περίπου 1.000 μέτρων. Όπως επεσήμανε, ο συγκεκριμένος δρόμος εξυπηρετεί παράλληλα τόσο τους κατοίκους όσο και τους αγρότες της περιοχής, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι ο Δήμος βρίσκεται στο πλευρό της επικεφαλής των ανασκαφών, δρος Ξένης Αραπογιάννη, υπενθυμίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας ξεκίνησε η χρηματοδότηση του ανασκαφικού έργου από τον Δήμο.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι πρωτοβουλίες που αφορούν το καθαρά ανασκαφικό σκέλος προκύπτουν κατόπιν εισηγήσεων της αρμόδιας επιστημονικής ομάδας, ενώ ο Δήμος από την πλευρά του εστιάζει κυρίως στη διεκδίκηση οικονομικών πόρων και στην υποστήριξη των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Όπως σημείωσε, ένα πρώτο σημαντικό βήμα έχει ήδη γίνει, καθώς έχουν εγκριθεί οι μελέτες για την προστασία των ευρημάτων που έχουν προκύψει από την ανασκαφική δραστηριότητα.

Η συζήτηση ανέδειξε, πάντως, ότι η Αρχαία Θουρία αποτελεί έναν αρχαιολογικό χώρο με ιδιαίτερη σημασία και μεγάλες προοπτικές, με την προσβασιμότητα, τις υποδομές και την εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης να παραμένουν βασικές προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση και προβολή του.