Εθελοντική αιμοδοσία από το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

“Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη”, παρατηρεί σε ανακοίνωση – κάλεσμά της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και σημειώνει: “Σας καλούμε να συμμετάσχετε και να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια προσφοράς και αλληλεγγύης. Λίγα μόνο λεπτά από τον χρόνο σας μπορούν να χαρίσουν ζωή σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Δώσε αίμα - μοιράσου τη ζωή”.
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026 16:31
Εθελοντική αιμοδοσία από το Εργατικό Κέντρο ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εθελοντική αιμοδοσία οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας μεθαύριο Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στο ισόγειο του κτηρίου του, από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι.
Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα