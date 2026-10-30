Εθελοντική αιμοδοσία από το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Εθελοντική αιμοδοσία οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας μεθαύριο Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στο ισόγειο του κτηρίου του, από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι.

“Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη”, παρατηρεί σε ανακοίνωση – κάλεσμά της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και σημειώνει: “Σας καλούμε να συμμετάσχετε και να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια προσφοράς και αλληλεγγύης. Λίγα μόνο λεπτά από τον χρόνο σας μπορούν να χαρίσουν ζωή σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Δώσε αίμα - μοιράσου τη ζωή”.