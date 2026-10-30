Νοσοκομείο Καλαμάτας: Μια μόνο νέα γιατρός για την Παθολογική κλινική

Η γιατρός Ευαγγελία Νικόλη του Γεωργίου διορίζεται στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, σε θέση ειδικευμένης ιατρού Εσωτερικής Παθολογίας, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου.

Ωστόσο, ο διορισμός αυτός δεν συμβάλλει στην κάλυψη των τις σοβαρών ελλείψεων και δεν ενισχύει τη μία πλέον Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, καθώς η συγκεκριμένη γιατρός εργάζεται τα δύο τελευταία χρόνια στην Κλινική ως επικουρική.

Σε αυτήν αναφέρεται το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας, στην τελευταία του ανακοίνωση, με αφορμή την πανελλαδική απεργία των υγειονομικών στις 21 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας: “Στις υποψηφιότητες των παθολόγων του Νοσοκομείου Καλαμάτας είχαμε μόνο μία υποψηφιότητα για 5 θέσεις που προκηρύχθηκαν και μάλιστα μιας συναδέλφου που ήδη υπηρετεί στην (μοναδική πλέον) Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, ως επικουρική ιατρός. Αυτή η εξέλιξη, είναι προφανές, πως ουδόλως βελτιώνει την εικόνα στην Παθολογική Κλινική, αν δεν προμηνύεται και επιδείνωσή της, καθώς τίθεται ως άμεσο ενδεχόμενο η αποχώρηση και άλλων συναδέλφων, για λόγους μετακίνησης ή συνταξιοδότησης, μετά από τη διαφαινόμενη αδυναμία στήριξης της Κλινικής σε ιατρικό προσωπικό”.

Νέα νεφρολόγος στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Η γιατρός Αγγελική Σαρδέλη του Ανδρέα διορίζεται στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, σε θέση ειδικευμένης ιατρού Νεφρολογίας, με εισαγωγικό βαθμό Επιμελήτριας Β’, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου.