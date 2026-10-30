Η πολιτική ιλαροτραγωδία του «κατόπιν ενεργειών μου»

Το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ανταποκρινόμενο σε αίτημα παραγόντων της Τριφυλίας, δώρισε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας έναν υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός, για να λειτουργήσει, χρειάζεται προφανώς το εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης εξετάσεων στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Η λειτουργία του αξονικού τομογράφου θα ανέμενε κανείς να αποτελεί το βασικό μέλημα των παραγόντων της περιοχής. Όπως είναι γνωστό, δεν αρκούν κτήρια και εξοπλισμός για να αναβαθμιστεί η παροχή υγείας χρειάζεται προσωπικό, πόροι και διαρκές ενδιαφέρον.

Η δωρεά του αξονικού τομογράφου ενεπλάκη όμως σε έναν καυγά για το «κατόπιν ενεργειών μου». Εδώ ξεπερνιέται κάθε προηγούμενο και έχουμε διεκδίκηση του ποιος έστειλε την επιστολή, ποιος μίλησε περισσότερο ή ποιος παρακάλεσε πειστικότερα για να επιτευχθεί η δωρεά. Μιλάμε για κανονική πολιτική ιλαροτραγωδία. Να ανταλλάσσονται ανακοινώσεις και να εκφράζονται παράπονα γιατί δεν σημειώθηκε η συμβολή του τάδε παράγοντα και γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο δείνα. Μια δωρεά ενός μηχανήματος για την υγεία των κατοίκων να περιφέρεται ως λάφυρο επίδειξης ενδιαφέροντος.

Έχουμε την αίσθηση ότι οι πολίτες της Τριφυλίας δεν είναι ιθαγενείς και αντιλαμβάνονται τις μικροπολιτικές επιδιώξεις και τις κάθε είδους σκοπιμότητες. Ξέρουν ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν μπορεί να είναι ζήτημα δωρεών «κατόπιν ενεργειών» του ενός και του άλλου ευκαιριακού τοπάρχη, αλλά ενός ολοκληρωμένου συστήματος δομών και υπηρεσιών. Αποσπασματικές κινήσεις που κοιτάζουν κυρίως το πολιτικό όφελος δεν αναβαθμίζουν την ποιότητα της παροχής υγείας, στήνουν απλώς καυγάδες για το ποιος θα φανεί περισσότερο ικανός στα μάτια των πολιτών.

Το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας είναι γνωστό ότι χρειάζεται επανασχεδιασμό προκειμένου να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες στο σύνολο των πολιτών. Το να στήνονται φιέστες με ανακαινίσεις κτηρίων, με δωρεές ή με έργα που έγιναν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης δεν αρκεί. Τα κτήρια και ο εξοπλισμός θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικότερο πλαίσιο, γιατί είναι προφανές πως από μόνα τους δεν αρκούν.

Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και να σταματήσουν όλοι να καμώνονται πως ενδιαφέρονται. Η αποτελεσματική λειτουργία των νοσηλευτικών δομών είναι το πρώτο και βασικό ζητούμενο. Το να λέμε ότι έχουμε το ένα και το άλλο, αλλά να ταξιδεύουν όλοι τελικά στην Αθήνα, δεν αποτελεί λύση. Εκτός και αν το ζήτημα δεν είναι οι δομές υγείας, αλλά το πώς θα καμαρώνει ο κάθε παράγοντας στην πλατεία του χωριού για τη σημαντική συμβολή του στο μέλλον του τόπου, από τον οποίο ο πολίτης μεταναστεύει όταν αναζητά λύση στο πρόβλημα της υγείας του.

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