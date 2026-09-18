Οδικό δίκτυο Καλαμάτας: Παραδοχή των προβλημάτων, χωρίς άμεσες δεσμεύσεις - Οι φθαρμένοι δρόμοι φέρνουν αντιδράσεις

Σε ένα από τα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα κατοίκων και οδηγών στην Καλαμάτα, αυτό της κατάστασης του οδικού δικτύου, επικεντρώθηκε η συζήτηση κατά τη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Κοινός τόπος στις τοποθετήσεις τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της δημοτικής αρχής ήταν ότι σε αρκετούς δρόμους της πόλης υπάρχουν σημαντικές φθορές και ανάγκη συντήρησης. Εκείνο, ωστόσο, που δεν προέκυψε από τη συζήτηση ήταν ένα συγκεκριμένο και άμεσα εφαρμόσιμο σχέδιο, με σαφές χρονοδιάγραμμα, ιεράρχηση των παρεμβάσεων και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Το θέμα έφερε στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Κώστας Τσαπόγας, επισημαίνοντας την κακή κατάσταση δρόμων με μεγάλη κυκλοφορία και αποδίδοντας μέρος της επιδείνωσης τόσο στην έλλειψη συστηματικής συντήρησης και ασφαλτόστρωσης όσο και στις επεμβάσεις που έχουν γίνει από εταιρείες για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών.

Όπως ανέφερε, η εικόνα αυτή προκαλεί αγανάκτηση και έντονη δυσφορία σε οδηγούς και πολίτες, θέτοντας προς τη δημοτική αρχή το ερώτημα πότε πρόκειται να προχωρήσει ουσιαστικά στη συντήρηση του, όπως το χαρακτήρισε, παραμελημένου οδικού δικτύου της πόλης.

Ο κ. Τσαπόγας αναφέρθηκε ενδεικτικά στις οδούς Παλαιολόγου, Καλλιπατείρας, Μπουλούκου, Αγίου Γεωργίου και Βαγγέλη Δράκου, υποστηρίζοντας ότι η συντήρηση του οδικού δικτύου αποτελεί βασική υποχρέωση του Δήμου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνεδρίαση, η τελευταία σημαντική παρέμβαση ασφαλτοστρώσεων καταγράφηκε το 2023, ενώ το 2025 έγιναν εργασίες σε επιμέρους τμήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην περιοχή του Φραγκοπήγαδου και συγκεκριμένα στην οδό Καλαμαρά, επικαλούμενος καταγγελία κατοίκου σύμφωνα με την οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση στην περιοχή εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικά «μπαλώματα», αλλά απαιτεί έναν συνολικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε την πλήρη καταγραφή των δρόμων της πόλης και την τεχνική αξιολόγηση της κατάστασής τους, ώστε να υπάρξει κατάταξη ανάλογα με το μέγεθος και τη σοβαρότητα των προβλημάτων.

Ζήτησε ακόμη να δοθεί προτεραιότητα στις οδούς με αυξημένη κυκλοφορία, να αποκαθίστανται άμεσα οι τομές μετά τις εργασίες των εταιρειών οπτικών ινών και να καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, πριν οι φθορές φτάσουν σε οριακό σημείο.

Μεταξύ των προτάσεών του ήταν επίσης η δημοσιοποίηση ενός χρονοδιαγράμματος ασφαλτοστρώσεων, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποιοι δρόμοι πρόκειται να συντηρηθούν και πότε, καθώς και η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου προβλημάτων, μέσω του οποίου οι δημότες θα μπορούν να αναφέρουν λακκούβες και άλλες φθορές.

Μαστραγγελόπουλος: «Ετοιμάζεται μεγάλη μελέτη»

Την ύπαρξη προβλημάτων στο οδικό δίκτυο αναγνώρισε από την πλευρά της δημοτικής αρχής ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στον μεγάλο αριθμό έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στην Καλαμάτα, επισημαίνοντας ότι σημαντικό μέρος των φθορών στους δρόμους συνδέεται και με αυτές τις παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε, η Τεχνική Υπηρεσία παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες, ζητώντας από τους αναδόχους και τις εταιρείες να προχωρούν στις απαιτούμενες αποκαταστάσεις. Πρόσθεσε μάλιστα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο ίδιος έχει προχωρήσει ακόμη και σε διακοπή εργασιών όταν δεν τηρούνταν οι υποχρεώσεις αποκατάστασης.

Ο κ. Μαστραγγελόπουλος έκανε γνωστό ότι αυτή την περίοδο συντάσσεται μια μεγάλη μελέτη για εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις σε πολύ μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου της Καλαμάτας.

Δεν προσδιορίστηκαν, ωστόσο, κατά τη συζήτηση οι δρόμοι που θα ενταχθούν στη μελέτη, το συνολικό ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης των παρεμβάσεων.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι το πρόβλημα της συντήρησης του οδικού δικτύου δεν αφορά μόνο την Καλαμάτα, αλλά σχεδόν το σύνολο των δήμων της χώρας, εκτιμώντας ότι απαιτούνται σημαντικές χρηματοδοτήσεις προκειμένου να υπάρξει ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων.

Στις εκτεταμένες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στους δρόμους της Καλαμάτας αναφέρθηκε από την πλευρά του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Όπως σημείωσε, στην πόλη έχει αναπτυχθεί ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα οπτικών ινών, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προηγηθεί έργα υπογειοποίησης δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και αντικατάστασης δεκάδων χιλιομέτρων δικτύων ύδρευσης με νέους αγωγούς.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι υπάρχουν δρόμοι που χρειάζονται άμεσα συντήρηση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι κανένας Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να ασφαλτοστρώνει ταυτόχρονα κάθε δρόμο στον οποίο εμφανίζονται φθορές.

Όπως ανέφερε, η δημοτική αρχή προχωρά στις παρεμβάσεις με βάση την ιεράρχηση των μεγαλύτερων αναγκών, ενώ υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια η κατεύθυνση του Δήμου δεν είναι τα μεμονωμένα «μπαλώματα», αλλά οι εκτεταμένες παρεμβάσεις και αναπλάσεις που μεταβάλλουν συνολικά τον δημόσιο χώρο.

Άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο και αναφέρθηκε στις πιέσεις που ασκούνται μέσω των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της ΚΕΔΕ για τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος που θα επιτρέψει στους δήμους να προχωρήσουν σε εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις.

Ο κ. Βασιλόπουλος συνέδεσε επίσης την ταχύτερη φθορά των δρόμων με την αυξημένη κυκλοφορία και επισκεψιμότητα που καταγράφεται στην Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια.

Στο τέλος της συζήτησης, πάντως, δεν ανακοινώθηκε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που να απαντά στο βασικό ερώτημα των πολιτών: ποιοι δρόμοι της Καλαμάτας θα ασφαλτοστρωθούν, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και με ποια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.