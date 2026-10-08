Αύξηση ταξιδιωτικών εισπράξεων παρά τη μείωση επισκέψεων - Το πρώτο εξάμηνο του 2026 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 9,2%, με ταυτόχρονη μείωση των επισκέψεων κατά 22,7% και των διανυκτερεύσεων κατά 26,6%, καταγράφει η Περιφέρεια Πελοποννήσου το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Η άνοδος της μέσης δαπάνης στηρίζει τις εισπράξεις, ενώ η Περιφέρεια χάνει μερίδιο στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση της χώρας.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην Πελοπόννησο αυξάνονται από 158,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε 173,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η ενίσχυση αντιστοιχεί σε περίπου 14,5 εκατ. ευρώ.

Οι επισκέψεις περιορίζονται από 347,1 χιλιάδες σε 268,4 χιλιάδες, σημειώνοντας μείωση περίπου 78,7 χιλιάδων. Μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση των διανυκτερεύσεων, οι οποίες μειώνονται από 2,267 εκατομμύρια σε 1,664 εκατομμύρια. Η απώλεια φθάνει περίπου τις 603,3 χιλιάδες διανυκτερεύσεις.

Τα στοιχεία αφορούν τον εισερχόμενο τουρισμό από το εξωτερικό. Η Τράπεζα της Ελλάδας καταγράφει επισκέψεις ανά περιφέρεια, καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες περιφέρειες στη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Πελοπόννησο αυξάνεται κατά 41,2%, από 456,98 ευρώ σε 645,07 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος της δαπάνης ανά διανυκτέρευση, η οποία ενισχύεται κατά 48,7%, από 69,96 σε 104,06 ευρώ.

Αντίθετα, η μέση διάρκεια παραμονής περιορίζεται κατά 5,1%, από 6,53 σε 6,20 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη. Η μικρότερη διάρκεια παραμονής συμβάλλει στην εντονότερη υποχώρηση των διανυκτερεύσεων σε σχέση με τις επισκέψεις.

Η Πελοπόννησος καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επίσκεψη μεταξύ των περιφερειών, πίσω από το Βόρειο Αιγαίο με 54,7% και μπροστά από τη Δυτική Ελλάδα με 40,3%. Βρίσκεται επίσης στη δεύτερη θέση ως προς την αύξηση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση, μετά το Βόρειο Αιγαίο με 67,8%, ενώ ακολουθεί η Δυτική Μακεδονία με 32,9%.

Η αυξημένη δαπάνη αποτυπώνει περισσότερα έσοδα ανά επίσκεψη και ανά διανυκτέρευση. Οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν προσδιορίζουν την εισοδηματική κατάσταση των επισκεπτών ούτε διαχωρίζουν την επίδραση των τιμών από τις αλλαγές στη σύνθεση της πελατείας και στις επιλογές της.

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι επισκέψεις αυξάνονται κατά 13,4%, από 13,127 σε 14,884 εκατομμύρια. Οι διανυκτερεύσεις ενισχύονται κατά 5,7%, από 74,486 σε 78,743 εκατομμύρια, και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 13,7%, από 7,314 σε 8,313 δισ. ευρώ.

Η Πελοπόννησος εμφανίζει μείωση της κίνησης και χαμηλότερο ρυθμό αύξησης των εισπράξεων από το σύνολο της χώρας. Το μερίδιό της στις επισκέψεις περιορίζεται από 2,64% σε 1,80% και στις διανυκτερεύσεις από 3,04% σε 2,11%. Στις εισπράξεις υποχωρεί από 2,17% σε 2,08%.

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη πανελλαδικά παραμένει σχεδόν σταθερή, με αύξηση 0,2%, από 557,19 σε 558,51 ευρώ. Στην Πελοπόννησο η επίδοση περνά από επίπεδο χαμηλότερο του πανελλαδικού το 2025 σε υψηλότερο το 2026.

Στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, η χώρα καταγράφει αύξηση 7,5%, από 98,19 σε 105,57 ευρώ. Η Πελοπόννησος πλησιάζει πλέον αυτή την επίδοση, με 104,06 ευρώ. Η μέση διάρκεια παραμονής πανελλαδικά μειώνεται κατά 6,8%, από 5,67 σε 5,29 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη, παραμένοντας χαμηλότερη από τις 6,20 της Πελοποννήσου.

Η Πελοπόννησος καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση τόσο στις επισκέψεις όσο και στις διανυκτερεύσεις. Μεγαλύτερη υποχώρηση εμφανίζει το Βόρειο Αιγαίο, με 41,2% στις επισκέψεις και 45,8% στις διανυκτερεύσεις.

Τις υψηλότερες αυξήσεις στις επισκέψεις σημειώνουν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 94,6%, η Δυτική Ελλάδα με 34,6% και η Δυτική Μακεδονία με 31%. Στις διανυκτερεύσεις προηγείται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 67,4%, ακολουθεί η Θεσσαλία με 66,7% και η Δυτική Ελλάδα με 58,3%.

Στις εισπράξεις, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα με 88,9%, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 69,9% και στην Αττική με 36,8%. Στη μέση διάρκεια παραμονής προηγούνται ως προς την αύξηση η Θεσσαλία με 42,4%, η Δυτική Ελλάδα με 17,6% και η Στερεά Ελλάδα με 6,8%.

Σε απόλυτα μεγέθη, τις περισσότερες επισκέψεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 συγκεντρώνουν η Αττική με 4,471 εκατομμύρια, η Κεντρική Μακεδονία με 2,395 εκατομμύρια και το Νότιο Αιγαίο με 2,154 εκατομμύρια.

Στις διανυκτερεύσεις προηγείται η Αττική με 22,589 εκατομμύρια και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο με 15,203 εκατομμύρια και η Κρήτη με 13,784 εκατομμύρια. Η ίδια τριάδα προηγείται στις εισπράξεις, με 2,868 δισ. ευρώ για την Αττική, 1,983 δισ. ευρώ για το Νότιο Αιγαίο και 1,488 δισ. ευρώ για την Κρήτη.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Οι πίνακες της Τράπεζας της Ελλάδας παρουσιάζουν χωριστά για την Πελοπόννησο τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Οι τέσσερις αγορές εμφανίζουν διαφορετικές εξελίξεις στην κίνηση και στις εισπράξεις.

Από τη Γερμανία οι επισκέψεις μειώνονται κατά 40,7%, από 52,2 σε 31 χιλιάδες. Οι διανυκτερεύσεις υποχωρούν κατά 62,7%, από 660,7 σε 246,7 χιλιάδες, ενώ οι εισπράξεις περιορίζονται κατά 30,6%, από 25,1 σε 17,4 εκατ. ευρώ.

Η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών από τη Γερμανία μειώνεται από 12,65 σε 7,96 διανυκτερεύσεις ανά επίσκεψη. Η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξάνεται από 480,19 σε 561,96 ευρώ και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από 37,95 σε 70,57 ευρώ.

Στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου οι επισκέψεις υποχωρούν κατά 31,4%, από 38,6 σε 26,5 χιλιάδες, και οι διανυκτερεύσεις κατά 21,9%, από 192,6 σε 150,4 χιλιάδες. Οι εισπράξεις, ωστόσο, αυξάνονται κατά 151,1%, από 17,4 σε 43,8 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη συνοδεύεται από αύξηση της δαπάνης ανά επίσκεψη κατά 265,8%, από 452,18 σε 1.654,16 ευρώ, και της δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 221,6%, από 90,58 σε 291,28 ευρώ. Η μέση διάρκεια παραμονής αυξάνεται από 4,99 σε 5,68 διανυκτερεύσεις. Από τις τέσσερις χωριστά παρουσιαζόμενες αγορές, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει τις υψηλότερες εισπράξεις στην Πελοπόννησο το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι ΗΠΑ εμφανίζουν αύξηση της κίνησης και μείωση των εισπράξεων. Οι επισκέψεις ενισχύονται κατά 12,2%, από 51,7 σε 58,1 χιλιάδες, και οι διανυκτερεύσεις κατά 23,4%, από 219,1 σε 270,5 χιλιάδες. Οι εισπράξεις υποχωρούν κατά 27,2%, από 27 σε 19,7 εκατ. ευρώ.

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη από την αμερικανική αγορά περιορίζεται από 521,63 σε 338,58 ευρώ και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από 123,18 σε 72,68 ευρώ. Η μέση διάρκεια παραμονής αυξάνεται από 4,23 σε 4,66 διανυκτερεύσεις.

Από τη Γαλλία οι επισκέψεις μειώνονται κατά 33%, από 19,8 σε 13,3 χιλιάδες, και οι διανυκτερεύσεις κατά 40,3%, από 166,7 σε 99,6 χιλιάδες. Οι εισπράξεις υποχωρούν κατά 28,8%, από 8,8 σε 6,3 εκατ. ευρώ.

Η δαπάνη ανά επίσκεψη αυξάνεται από 445,51 σε 473,46 ευρώ και η δαπάνη ανά διανυκτέρευση από 53,01 σε 63,17 ευρώ. Η μέση διάρκεια παραμονής περιορίζεται από 8,40 σε 7,49 διανυκτερεύσεις.

Συνολικά, τα στοιχεία του εξαμήνου αποτυπώνουν στην Πελοπόννησο μικρότερο όγκο εισερχόμενης τουριστικής δραστηριότητας, υψηλότερη μέση δαπάνη και αύξηση των εισπράξεων. Η ενίσχυση των εσόδων συνοδεύεται από υποχώρηση του μεριδίου της Περιφέρειας στην πανελλαδική τουριστική αγορά.

Πηγή Τράπεζα της Ελλάδας. Χρησιμοποιούνται οι στήλες «Ι–ΙΙ», οι οποίες αφορούν το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους. Οι ποσοστιαίες μεταβολές υπολογίζονται πριν από τη στρογγυλοποίηση. Δεν περιλαμβάνονται τα πρόσθετα στοιχεία κρουαζιέρας εκτός της Έρευνας Συνόρων.