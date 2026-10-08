38 χορωδίες από 17 χώρες για 4 μέρες στην Καλαμάτα - Ξεκινά σήμερα το Φεστιβάλ Χορωδιών

Τριάντα οκτώ χορωδίες από 17 χώρες υποδέχεται η Καλαμάτα για τέσσερις ημέρες χορωδιακής μουσικής, στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών, που ξεκινά σήμερα, Πέμπτη, στις 8 μ.μ. στην Τέντα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Χορωδίες από την Ευρώπη, αλλά και από πιο μακρινούς προορισμούς, όπως η Κίνα και η Μαλαισία, συμμετέχουν στη διοργάνωση του διεθνούς πολιτιστικού οργανισμού Interkultur, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και τη «Φάρις». Η πόλη έχει ήδη μπει σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, με αφίσες, banners και λάβαρα στους δρόμους, ενώ οι σημαίες των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχουσες χορωδίες κοσμούν την Κεντρική Πλατεία - Βασιλέως Γεωργίου.

Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Στάθη Γυφτάκη, η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την επιστροφή του θεσμού σε μεγάλη κλίμακα, μετά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. «Το Φεστιβάλ της Καλαμάτας γίνεται μεγάλο και πάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη Τύπου χθες, Τετάρτη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ που διοργανώνει η Interkultur παγκοσμίως. Για τον κ. Γυφτάκη, η διεθνής συμμετοχή αποτελεί παράλληλα επιβεβαίωση των δυνατοτήτων της Καλαμάτας να φιλοξενεί διοργανώσεις αυτού του μεγέθους, αλλά και της θέσης που έχει πλέον αποκτήσει στον διεθνή χώρο της χορωδιακής μουσικής. «Η Καλαμάτα έχει μπει για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη της χορωδιακής μουσικής», σημείωσε, εξηγώντας ότι μέσα από τη συνεργασία με την Interkultur η πόλη γίνεται γνωστή σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο δίκτυο χορωδιών. Οπως ανέφερε, στην Interkultur είναι εγγεγραμμένες περίπου 10.000 χορωδίες από όλο τον κόσμο, γεγονός που σημαίνει ότι η διοργάνωση στην Καλαμάτα λειτουργεί ως ένα διαρκές «άνοιγμα» της πόλης προς το διεθνές χορωδιακό κοινό. «Κάθε φορά, ανεξάρτητα από το ποιες χορωδίες έρχονται, 10.000 χορωδίες από όλο τον κόσμο γνωρίζουν ότι σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας, στην Καλαμάτα, υπάρχει ένα τόσο σημαντικό φεστιβάλ», ανέφερε.

Ενδεικτικό της σχέσης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις χορωδίες και την Καλαμάτα είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι αρκετές από αυτές επιστρέφουν στην πόλη. Φέτος, μάλιστα, μια χορωδία από τη Νορβηγία, η οποία συμπληρώνει 20 χρόνια από την ίδρυσή της, επέλεξε να γιορτάσει την επέτειό της συμμετέχοντας στο Φεστιβάλ της Καλαμάτας. Παράλληλα, χορωδία από την Ελβετία επιστρέφει για δεύτερη φορά, ενώ ανάλογες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και σε προηγούμενες διοργανώσεις. Η διοργάνωση προσελκύει συμμετοχές από μακρινές χώρες, όπως η Κίνα και η Μαλαισία. Για τις χορωδίες αυτές, η συμμετοχή στο Φεστιβάλ συνδυάζεται συχνά με πολυήμερη παραμονή στην περιοχή, καθώς, όπως εξήγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, το ταξίδι στην Καλαμάτα γίνεται αφορμή και για διακοπές. «Η Καλαμάτα γίνεται ένας δημοφιλής τόπος συνάντησης ανθρώπων από όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Στη διεθνή εμβέλεια του Φεστιβάλ αναφέρθηκε ο Romāns Vanags, ο διευθυντής του Διαγωνισμού, ο οποίος επιστρέφει στην Καλαμάτα για έκτη φορά για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια ισχυρή συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, τη «Φάρις» και την τοπική ομάδα του Φεστιβάλ, ενώ τόνισε πως η Καλαμάτα είναι πλέον η πρωτεύουσα της χορωδίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της «Φάρις» Παντελής Δρούγας υπογράμμισε ότι η πόλη για τέσσερις ημέρες «θα γεμίσει μουσική, φωνές και πολιτισμό», επισημαίνοντας ότι η παρουσία συμμετεχόντων από διαφορετικές χώρες αναδεικνύει τη μουσική ως μέσο επικοινωνίας και συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Οπως ανέφερε, «ως Δήμος Καλαμάτας και “Φάρις” είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, στηρίζουμε αυτή τη σημαντική διοργάνωση της Interkultur συμβάλλοντας και εμείς από την πλευρά μας, ώστε η πόλη μας να προβάλλεται διεθνώς ως ένας τόπος πολιτισμού, φιλοξενίας και εξωστρέφειας».

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει την τελετή έναρξης σήμερα, στις 8 μ.μ., στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τέντα» , όπου θα παρουσιαστούν πέντε από τις συμμετέχουσες χορωδίες. Αύριο, Παρασκευή, και το Σάββατο θα πραγματοποιηθούν οι διαγωνιστικές εμφανίσεις στο Πνευματικό Κέντρο, στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών και στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, ενώ παράλληλα θα γίνουν συναυλίες φιλίας στην Κεντρική Πλατεία, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και στο Πνευματικό Κέντρο.

Την Κυριακή, στις 2.30 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix, όπου οι καλύτερες χορωδίες της διοργάνωσης θα διεκδικήσουν το βραβείο των 1.500 ευρώ. Στις 6 μ.μ. θα ακολουθήσει η παρέλαση των χορωδιών, με αφετηρία το Ιστορικό Κέντρο και κατάληξη στην Κεντρική Πλατεία, ενώ στις 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους διοργανωτές και στη συμβολή των εθελοντών που αποτελείται από πολλούς ανθρώπους που έρχονται εθελοντικά και βοηθούν σε αυτό το σημαντικό γεγονός.

Οπως ανέφεραν, το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συναυλίες υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή χορωδιών που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες του κόσμου.

Κ.Δρ.