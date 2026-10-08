Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με νοτιάδες και βροχές – Η πρόγνωση του Γ. Εμμανουήλ

Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με νοτιάδες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Γιώργου Εμμανουήλ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, ενώ το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις. Από το απόγευμα, ωστόσο, αναμένονται βροχές στη Δυτική Ελλάδα και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα ανησυχητικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί σε καλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας κατά τόπους τους 25 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Εμμανουήλ, πρόκειται για έναν «καθαρά φθινοπωρινό καιρό», με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κυρίαρχους τους νοτιάδες.