Από το 2021, φέτος θα λειτουργήσουν τα Υπνωτήρια!

Η ιδέα της δημιουργίας του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο πρώην Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο, στην οδό Αγ. Γεωργίου δεν έχει εγκαταλειφθεί από τον Δήμο Καλαμάτας. Ομως, δεν μπορεί να γίνει με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.

Από ευρωπαϊκά χρήματα ο Δήμος εξετάζει και προωθεί την κατασκευή Φοιτητικής Εστίας, αλλά όχι στον χώρο που προβλεπόταν το ΚΔΗΦ.

Τα Δημοτικά Υπνωτήρια που ουσιαστικά δεν λειτούργησαν ποτέ, θα ανακατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά.

Αυτά τόνισε στην “Ε” ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις μας για τις δύο αυτές υποδομές κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας του Δήμου, που βρίσκονται εδώ και χρόνια σε εκκρεμότητα κι εγκατάλειψη.

Αναλυτικά: Για το θέμα του ΚΔΗΦ Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ο δήμαρχος επισήμανε ότι “έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν χρηματοδοτεί πλέον τέτοιες δομές. Η κατασκευή του θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το κεντρικό ή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ΚΔΗΦ δεν μπορεί να προχωρήσει από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της Περιφέρειας”.

Συνεχίζοντας, μας ενημέρωσε ότι ο Δήμος εξετάζει την αξιοποίηση των χρημάτων που περισσεύουν από τα κοινωνικά θέματα της ΒΑΑ σε άλλες δράσεις.

Μας υπενθύμισε ότι το κτήριο του πρώην Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου, στην οδό Αγίου Γεωργίου, που ανήκει στη Μητρόπολη Μεσσηνίας και θα παραχωρείτο στον Δήμο με ενοίκιο, ήταν σε πολύ καλή θέση για μια δομή όπως είναι το ΚΔΗΦ και είναι ένα μεγάλο κτήριο, που αρχικά δεν φαινόταν να χρειάζεται ιδιαίτερες παρεμβάσεις.

Για το ζήτημα στατικότητας που υπάρχει, ο Θαν. Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι “δεν είναι σοβαρό, αντιμετωπίζεται εύκολα και έχουμε αποφασίσει τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσουμε”.

Για την αξιοποίηση των χρημάτων της ΒΑΑ που περισσεύουν, μας πληροφόρησε ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου ο Δήμος πρέπει να έχει αποφασίσει πώς θα τα αξιοποιήσει.

Ενα από τα έργα που εξετάζονται για την αξιοποίησή τους, είναι η κατασκευή Φοιτητικής Εστίας που έχει μεγάλη ανάγκη η Καλαμάτα, προκειμένου να υποστηρίξει τον φοιτητικό πληθυσμό της.

Οπως μας ενημέρωσε, την προοπτική αυτή την έχει συζητήσει με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό σε πολύ καλό κλίμα κι ετοιμάζεται η τροποποίηση του ΒΒΑ γι’ αυτό τον σκοπό.

Η Φοιτητική Εστία δεν θα φτιαχθεί στο πρώην Εκκλησιαστικί Φροντιστήριο, αλλά σε χώρο που εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο τους φοιτητές.

* Για τα Δημοτικά Υπνωτήρια που εγκαινιάστηκαν πανηγυρικά στις 3 Νοεμβρίου του 2021, ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι “δεν λειτούργησαν ποτέ με τη μορφή που θα έπρεπε. Και αυτό γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα δημιουργίας Διοικητηρίου των Υπνωτηρίων. Το γειτονικό κτήριο που προοριζόταν γι’ αυτό τον σκοπό, είχε παραχωρηθεί σε πολιτιστικό σύλλογο, που είχε εκεί τα πράγματά του”.

Μας ενημέρωσε ότι το προηγούμενο διάστημα τα πράγματα μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια του Δήμου και πλέον άνοιξε ο δρόμος για τη λειτουργία των Υπνωτηρίων, που έστω και για λίγες μέρες, όπως προβλέπεται, θα προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες σε άστεγους συμπολίτες μας.

“Εχουμε έτοιμη μελέτη για την ανακατασκευή τους και για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε τα Υπνωτήρια να λειτουργήσουν όπως πρέπει”, επισήμανε ο Θαν. Βασιλόπουλος.

Να σημειώσουμε ότι το βόρειο τμήμα των Υπνωτηρίων, εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια έχει καταληφθεί από ζευγάρι ηλικιωμένων, ενώ το νότιο έχει λεηλατηθεί, έχει σημάδια διάρρηξης και διάλυσης.

Για την κατάληψη ο δήμαρχος παρατήρησε ότι μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει γίνει η διοικητική αποβολή τους, “για να προχωρήσει ο σχεδιασμός και οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν”.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό από τον Δήμο, από την περίοδο των εγκαινίων, τα Δημοτικά Υπνωτήρια είναι δομή με χαρακτηριστικά μεταβατικής - προσωρινής φιλοξενίας για λίγες ημέρες. Απευθύνονται σε άτομα που κοιμούνται σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους και τα οποία δεν έχουν άλλο υποστηρικτικό πλαίσιο να απευθυνθούν, προκειμένου να εξασφαλίσουν την άμεση βραχυπρόθεσμη στέγασή τους. Εχουν δυνατότητα προσωρινής νυχτερινής φιλοξενίας έως και 16 ατόμων.

Πρόκειται για δύο χώρους, ο ένας δίπλα στον άλλον, με 16 κρεβάτια, ψυγείο, τουαλέτες, νιπτήρα, πλυντήριο, ντους και τηλεόραση.