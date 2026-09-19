Θύμιος Λυμπερόπουλος: Αν δεν πέσουν οι φόροι στα καύσιμα, είναι αδύνατο να κυκλοφορήσουν τα ταξί

Για τις νέες χρεώσεις των ταξί προς και από το αεροδρόμιο, την αύξηση του κόστους καυσίμων, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος με την ηλεκτροκίνηση, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Όπως ανέφερε, οι νέες τιμές για τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο αυξάνονται κατά 10 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αναπροσαρμογή που είχε καθυστερήσει, καθώς το κόστος λειτουργίας των ταξί έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Έχουμε μία μικρή αύξηση, μία τονωτική ένεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυμπερόπουλος, σημειώνοντας ότι ο κλάδος έχει ζητήσει επανειλημμένα αναπροσαρμογές στις χρεώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του λειτουργικού κόστους.