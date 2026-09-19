Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Επιλογή ανάδοχου για έργο αποκατάστασης οδικού δικτύου

Με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να επιλέξει ανάδοχο για το έργο αποκατάστασης από θεομηνία οδικού δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας και Θουρίας, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η Δημοτική Επιτροπή μεθαύριο Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι, αναμένεται να εγκρίνει τους όρους της πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, υποβολής προσφοράς στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 43, παρ.1 του Ν.4605/2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

Το έργο θα εκτελεσθεί σε 270 ημέρες από την ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση.

Οσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, αναφέρεται: “Κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και κυρίως κατά το μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026, προκλήθηκαν πολλές ζημιές σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου των Τοπικών Κοινοτήτων της ΔΕ Καλαμάτας και της ΔΕ Θουρίας.

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να αποκαταστήσει άμεσα την κυκλοφορία και τις ζημιές, που προέκυψαν στις υποδομές του οδικού δικτύου των ανωτέρω περιοχών, συνέταξε τεχνοοικονομική μελέτη, προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ.

Οι εργασίες, που προβλέπονται να γίνουν, είναι η κατασκευή τεχνικών έργων (κατασκευή λιθοδομών προστασίας πρανών), τσιμεντοστρώσεις, μικρά τοιχία αντιστήριξης, επενδεδυμένες τάφροι, ασφαλτοστρώσεις, φρεάτια απορροής όμβριων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας κλπ.”.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος έως τις 27 Ιανουαρίου 2027, της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Καλαμάτας και Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών του Δήμου, πρόκειται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το πρακτικό συνεδρίασης στις 14 Σεπτεμβρίου, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης εισηγείται “την παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος έως 27-01-2027, διότι αναμένεται η ολοκλήρωση της α’ φάσης του προγράμματος «Ηλέκτρα» με την έκδοση σχετικής απόφασης από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εν συνεχεία η έναρξη υλοποίησης της β’ φάσης”.

Το φυσικό αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι:

α) Υπηρεσίες υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου “Υπηρεσίες υποστήριξης στην «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καλαμάτας»”, οι οποίες αφορούν στη συνεργασία των

συμβαλλομένων με σκοπό την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της ωρίμανσης των απαραίτητων μελετών του έργου, καθώς και η

υποστήριξη στην υποβολή φακέλου πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων”.

β) Υπηρεσίες υποστήριξης για το έργο “Διαμόρφωση χώρων υπογείου Μεγάρου Χορού σε αίθουσα

πολλαπλών χρήσεων - συνεδριάσεων και σε Σχολή χορού του Δήμου”, οι οποίες αφορούν στη

συνεργασία των συμβαλλομένων, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο της ωρίμανσης των απαραίτητων μελετών, ούτως

ώστε να καταστεί ώριμο για την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.