Αρκετά κράτησαν τα κακόγουστα σίριαλ

Η παρέμβαση των δημάρχων Καλαμάτας και Μεσσήνης φαίνεται πως έφερε αποτέλεσμα και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την κατασκευή των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Να θυμίσουμε ότι τους ΣΜΑ έχει δημοπρατήσει και αναθέσει την κατασκευή τους ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, αλλά μετά από καθυστερήσεις στη διαδικασία, η αρχική χρηματοδότηση χάθηκε και υπήρξε η ανάγκη για εξασφάλιση από διαφορετική πηγή. Το θέμα των ΣΜΑ, όπως έχουμε επισημάνει και άλλη φορά, δεν είναι μια απλή υπόθεση αδυναμίας κατασκευής ενός έργου, είναι η απόδειξη του αναποτελεσματικού τρόπου με τον οποίο γίνεται εδώ και χρόνια η διαχείριση των σκουπιδιών.

Οι δημοτικές αρχές προσπαθούν διαχρονικά να έχουν τη λιγότερη δυνατή εμπλοκή στο ζήτημα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Το πολιτικό κόστος της δημιουργίας αδειοδοτημένων χώρων εναπόθεσης των σκουπιδιών, ακόμα και σταθμών μεταφόρτωσης, οδηγούσε πάντα στο να προκρίνονται πρόχειρες και αμφίβολης αποτελεσματικότητας λύσεις. Το έγκλημα της Μαραθόλακκας, το οποίο συνεχίζει να απασχολεί την Καλαμάτα, ή τα Λιμενικά στην παραλία της Μεσσήνης δεν προέκυψαν τυχαία, αλλά από τη λογική να πάνε «όπου όπου» τα σκουπίδια, έστω προσωρινά, και μετά βλέπουμε. Τα προσωρινά γίνονταν μόνιμα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, να πληρώνουμε ακριβά τη διαχείριση των σκουπιδιών, έχοντας αφήσει πίσω μας ανοιχτές πληγές, καταστρέφοντας το περιβάλλον για αρκετές δεκαετίες.

Το πολιτικό κόστος ακόμα και για την τοποθέτηση Σταθμών Μεταφόρτωσης οδήγησε στο να αφήνονται οι διαδικασίες να σέρνονται. Μέσα από σχήματα που δεν έχουν άμεσο πολιτικό αντίκρισμα, όπως ο ΦΟΔΣΑ, οι δήμαρχοι κρύβονται για να μην φανούν αυτοί ότι φτιάχνουν μια δομή διαχείρισης των σκουπιδιών. Αφήνουν τη δουλειά σε άλλους, οι οποίοι, όπως αποδείχτηκε, δεν μπορούν να σηκώσουν ένα τέτοιο βάρος, γιατί προφανώς ούτε ισχυρή διοικητική δομή διαθέτουν ούτε ειδικό πολιτικό βάρος για να τρέξουν διαδικασίες αυτού του μεγέθους.

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την κατασκευή των ΣΜΑ ελπίζουμε να είναι το τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ της κατασκευής τους, έτσι ώστε οι δήμοι να απελευθερώσουν πόρους, μηχανήματα και προσωπικό για να επιτύχουν καλύτερη αποκομιδή των σκουπιδιών. Η μείωση του κόστους διαχείρισης και η αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας είναι το μεγάλο επόμενο βήμα που αναμένουν οι πολίτες και καλούνται να διασφαλίσουν οι δημοτικές αρχές. Τη διαχείριση των σκουπιδιών την πληρώνουμε χρόνια τώρα πολλαπλώς ακριβά, ας εξασφαλίσουμε τουλάχιστον καθαρές πόλεις και χωριά.

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