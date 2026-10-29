«Αστακός» η Γαλλία με ανάπτυξη 70.000 αστυνομικών σε όλη τη χώρα ενόψει των διαδηλώσεων της 31ης Οκτωβρίου

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε σήμερα ότι η αστυνομία θα επιδείξει εξαιρετική αυστηρότητα έναντι πιθανών βίαιων επεισοδίων κατά τη διάρκεια και μετά τις διαδηλώσεις που αναμένονται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει επίσης με το Χάλοουιν.

Εβδομήντα χιλιάδες αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη χώρα για να διατηρήσουν την τάξη στις πόλεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Νουνιές ανέφερε ότι ακροαριστερές ομάδες έχουν καλέσει μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης σε βίαιες συγκεντρώσεις εκείνη την ημέρα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ