Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας: Προφεστιβαλικό πρόγραμμα και αφιέρωμα στον Σταύρο Καπλανίδη

Πλούσιο προφεστιβαλικό πρόγραμμα και μεγάλο αφιέρωμα στον Σταύρο Καπλανίδη από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας ενόψει του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου διοργανώνει στο «Doc café» τέσσερις προβολές, στο πλαίσιο αφιερώματος στον σκηνοθέτη Σταύρο Καπλανίδη (1945-2019). Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις στο ξενοδοχείο «Ρεξ», με θεματικές τον σακχαρώδη διαβήτη και την προσβασιμότητα στην τέχνη. Οι προβολές θα γίνουν στο Doc Café, στην οδό Κουτσομητοπούλου 6, στην Καλαμάτα.

Το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας διοργανώνει σειρά προφεστιβαλικών εκδηλώσεων ενόψει του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου περιλαμβάνει τέσσερις προβολές στο «Doc café», στο πλαίσιο αφιερώματος στον σκηνοθέτη Σταύρο Καπλανίδη (1945-2019), καθώς και δύο εκδηλώσεις, στις 14 και 15 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο «Ρεξ», με θεματικές τον σακχαρώδη διαβήτη και την προσβασιμότητα στην τέχνη. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του «Doc Café», στην οδό Κουτσομητοπούλου 6, στην Καλαμάτα.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 8.30 μ.μ., θα προβληθεί το «Σταύρος Τορνές - Ο φτωχός κυνηγός του Νότου» (1994, 78'), ένα πορτρέτο του ασυμβίβαστου κινηματογραφιστή Σταύρου Τορνέ, μέσα από μαρτυρίες, αναμνήσεις και αρχειακό υλικό από την πορεία του στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 8.30 μ.μ., ακολουθεί το «Play it again, Χρήστο» (2006, 65'), αφιερωμένο στον συγγραφέα, κριτικό και σκηνοθέτη Χρήστο Βακαλόπουλο (1956-1993) και στη γενιά που αναζήτησε τη δική της έκφραση μέσα από τη λογοτεχνία, τη μουσική και τον κινηματογράφο.

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, 8.30 μ.μ., θα προβληθεί το «Anna Wich - Φωτογράφος» (2013, 61'), για τη Γερμανίδα φωτογράφο Άννα Βιχ, η οποία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μετά τη Μεταπολίτευση και κατέγραψε την πόλη και τους ανθρώπους της, προσεγγίζοντας ζητήματα μνήμης, απώλειας και ταυτότητας.

Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 8.30 μ.μ. , με το «Ο Τέος και ο Σταύρος» (2019, 71'), την τελευταία ταινία του Καπλανίδη. Στο ντοκιμαντέρ συναντά τον φίλο του, συγγραφέα Τέο Ρόμβο, στη Σύρο, ανατρέχοντας στην κοινή τους πορεία, από τα μαθητικά χρόνια και το Παρίσι της δικτατορίας έως τα Εξάρχεια της Μεταπολίτευσης και την ανεξάρτητη καλλιτεχνική δημιουργία.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Ρεξ», θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Ζούμε ανάμεσά σας» (2026, 54'), της ακτιβίστριας και σκηνοθέτιδας Μαρίας Κατσικαδάκου (Maria Cyber), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη. Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διαβητικών Νομού Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία» και την πρόεδρό του Αθανασία Καρούνου.

Η ταινία προσεγγίζει βιωματικά τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, πέρα από τα στερεότυπα της αποκλειστικά ιατρικής αντιμετώπισής του. Μετά την προβολή, παρουσία της δημιουργού, μέλη του συλλόγου -γονέας, ενήλικας και παιδί που ζουν με διαβήτη- θα μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες με το κοινό. Η ταινία θα προβληθεί επίσης στην Τρίπολη και στο Άργος.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, από τις 10 π.μ. έως τις 5.30 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Ρεξ», θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα «Προσβάσιμος κινηματογράφος και τέχνη για όλους», στο πλαίσιο του προγράμματος «Ντοκιμαντέρ για όλους», σε συνεργασία με το Ιδρυμα «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις πανεπιστημιακών και ειδικών, παρουσιάσεις μεθόδων προσβασιμότητας, όπως ο υποτιτλισμός για κωφούς και βαρήκοους και η ακουστική περιγραφή, καθώς και προβολές των ταινιών «Unsung Heroes» και «Ρέι το χαλάκι». Θα ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια χοροθεραπείας από τη Μαρία Καραπαναγιώτη, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας DanceDisability, και συζητήσεις με εκπροσώπους φορέων ατόμων με αναπηρία.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Τυφλόμυγα» της Αζίμα Χαβρέ και μουσική συνάντηση με τη Βένια Σταυροπούλου στη φωνή και τον Πέτρο Κατσούλη στο πιάνο. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ενώ ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος για άτομα που χρησιμοποιούν αμαξίδιο.

Στο πλαίσιο των δράσεων θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 11 π.μ., στο «Ρεξ», εισαγωγικό βιωματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα DanceDisability από τη Μαρία Καραπαναγιώτη. Απευθύνεται σε επαγγελματίες και εργαζομένους σε δομές υποστήριξης και αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, χορευτές, χορογράφους, εκπαιδευτικούς και καθηγητές ειδικής αγωγής. Η δράση εστιάζει στην έκφραση μέσω της κίνησης και στη σύνδεση του χορού με τη συμπερίληψη, την προσβασιμότητα και την αποκατάσταση.

Η είσοδος στις προβολές και στις παράλληλες δράσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.