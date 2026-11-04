Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Αιχμές για την αποζημίωση χώρου στάθμευσης στην Υπαπαντή

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συζητήθηκε το ζήτημα της διατήρησης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στην περιοχή της Υπαπαντής, με τις τοποθετήσεις να επικεντρώνονται κυρίως στην αποζημίωση προς την εκκλησία και στη δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης του χώρου στον Δήμο.

Το θέμα αφορά ακίνητο έκτασης 363,29 τετραγωνικών μέτρων, κοντά στην πλατεία Υπαπαντής, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως χώρος στάθμευσης και εν μέρει ως οδός διέλευσης οχημάτων. Η σχετική εισήγηση προβλέπει τη διατήρηση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο σύνολο του ακινήτου, με προβλεπόμενη αποζημίωση ύψους 69.000 ευρώ, για την οποία έχει εξασφαλιστεί σχετική πίστωση στον δημοτικό προϋπολογισμό.

Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, στάθηκε στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος χώρος εξυπηρετεί και τον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής, καθώς εκεί σταθμεύουν και πολλοί πιστοί.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε έργα ανάπλασης στην περιοχή, συνολικού ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ, από τα οποία, όπως επισήμανε, έχει ωφεληθεί σημαντικά και ο ναός.

Υπό αυτό το πρίσμα, εξέφρασε την άποψη ότι θα περίμενε μια διαφορετική αντιμετώπιση, ενδεχομένως με μικρότερη αποζημίωση από την προβλεπόμενη. Μάλιστα, ανέφερε ότι, ως αντιστάθμισμα των παρεμβάσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε ο χώρος να είχε παραχωρηθεί δωρεάν στον Δήμο, δεδομένου ότι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί και τις ανάγκες της εκκλησίας. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η τοποθέτησή του δεν σχετίζεται με το ευρύτερο έργο της εκκλησίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι η Μητρόπολη θα έπρεπε να είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να παραχωρήσει δωρεάν τον χώρο. Όπως σημείωσε, η ίδια η Μητρόπολη είχε ζητήσει την ανάπλαση της περιοχής, προκειμένου να απομακρυνθούν τα σταθμευμένα αυτοκίνητα από τον προαύλιο χώρο του ναού.

Αιχμηρός ήταν και ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Δημήτρης Φαββατάς, ο οποίος σχολίασε την υπόθεση χρησιμοποιώντας την παροιμιώδη φράση «τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας». Επισήμανε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει διαθέσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά ποσά για έργα που αφορούν εκκλησίες, φέρνοντας ως παράδειγμα και την πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση των γραφείων της Μητρόπολης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, Παναγιώτης Λύρας, έθεσε το ζήτημα της προσβασιμότητας, ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας μίας θέσης στάθμευσης για άτομα με αναπηρία στον συγκεκριμένο χώρο.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου υπογράμμισε ότι ο χώρος έχει χαρακτηριστεί κοινόχρηστος και κοινωφελής και ότι ο Δήμος οφείλει να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Όπως εξήγησε, δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει διαφορετική μεταχείριση για την εκκλησία ή οποιονδήποτε άλλο ιδιοκτήτη, καθώς κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σύμφωνο με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να απασχολήσουν τα συλλογικά όργανα του Δήμου και άλλες ανάλογες υποθέσεις.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε ότι μέσα από τη συγκεκριμένη εισήγηση αποτυπώνεται η πρόθεση της δημοτικής αρχής να διατηρηθεί ο χώρος για δημοτική χρήση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ευρύτερο έργο της εκκλησίας, τονίζοντας ότι η προσφορά της είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη που παρέχει σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και σε κοινωνικές δομές, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να προτάσσεται η συνεργασία.