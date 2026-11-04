Μενέλαος Γερονικολός: “Πολιτικός τυχοδιώκτης ο Αλέξης Τσίπρας”

“Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Μεσσηνία απέδειξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ένας αμετανόητος έμπορος αυταπατών”, αναφέρει ο υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Μενέλαος Γερονικολός, σε δήλωσή του.

Συνεχίζοντας, ο κ. Γερονικολός υποστηρίζει: “Αντί να απολογηθεί, έστω και τώρα, για όσα η κυβέρνησή του δεν έπραξε την τετραετία 2015 – 2019, εμφανίστηκε προκλητικά μπροστά στους Μεσσήνιους επιχειρώντας να πουλήσει εκ νέου ψεύτικες ελπίδες. Ως πολιτικός τυχοδιώκτης, προσπάθησε να ανακυκλώσει και να προπαγανδίσει τις χρεοκοπημένες υποσχέσεις του και να βαφτίσει ως δήθεν προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα το ευχολόγιο των επικοινωνιολόγων του.

Ευτυχώς, οι πολίτες του Νομού γνωρίζουν καλά ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, γνωρίζουν καλά πόσο αναξιόπιστος και αφερέγγυος είναι.

Οι πολίτες θυμούνται ότι η Μεσσηνία μετράει 11 χρόνια στο περιθώριο και δεν ξεχνούν ότι τα 4 χρόνια της παρακμής ανήκουν στον Αλέξη Τσίπρα και τα 7 στον Κυριάκο Μητσοτάκη”.