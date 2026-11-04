Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή στη Μεσσήνη

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Σωματείου (Πολυτεχνείου 22, Μεσσήνη) από τις 9 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Οπως αναφέρει το εθελοντικό σωματείο, “η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και στην κάλυψη αυξημένων αναγκών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πράξεις προσφοράς, καθώς κάθε μονάδα αίματος μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη.”.

Το Σωματείο απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, αφιερώνοντας λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για έναν τόσο σημαντικό σκοπό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Σωματείο «Εθελοντισμός για Όλους» (τηλέφωνο 2722025080).