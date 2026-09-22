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Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026 13:40

Καλαμάτα: Νέα τουριστική καμπάνια μέσω του «The National Herald»

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Καλαμάτα: Νέα τουριστική καμπάνια μέσω του «The National Herald»

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Την εξειδίκευση πίστωσης για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Καλαμάτας στην αγγλόφωνη έκδοση του «Εθνικού Κήρυκα» («The National Herald») ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το 2026.

Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού προβλέπει συνολική δαπάνη 1.736 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και αφορά ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στην αγγλική έκδοση της εφημερίδας, καθώς και αγγλόφωνο αφιέρωμα για την Καλαμάτα, το οποίο θα δημοσιευθεί στην κατηγορία «Travel/Tourism» της ιστοσελίδας του μέσου. Η καθαρή αξία της ενέργειας ανέρχεται σε 1.400 ευρώ και ο ΦΠΑ σε 336 ευρώ.

Στόχος είναι η ενίσχυση της προβολής της Καλαμάτας ως τουριστικού προορισμού και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέγγιση της ελληνικής ομογένειας μέσω ενός αγγλόφωνου μέσου. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, πρόκειται για συνέχιση αντίστοιχης προβολής.

 

Τ.Αν.

Κατηγορία Δήμοι
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