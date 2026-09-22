Δήμος Καλαμάτας: Νέα παράταση για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων

Νέα παράταση στο χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, με τη νέα ημερομηνία να ορίζεται στις 27 Ιανουαρίου 2027.

Σύμφωνα με την εισήγηση, η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» με την έκδοση σχετικής απόφασης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη συνέχεια η έναρξη υλοποίησης της Β΄ Φάσης.

Όπως τονίστηκε και κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη περάσει στη φάση της υλοποίησης, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης και η έναρξη της επόμενης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν κατατεθεί αιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (350.000 ευρώ) και του κτιρίου του Μεγάρου Χορού (1.600.000 ευρώ).

Η συγκεκριμένη παράταση αποτελεί την 5η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία είχε υπογραφεί στις 9 Δεκεμβρίου 2022 μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. και αφορά την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών.

Είχε προηγηθεί παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, επίσης λόγω της αναμονής για την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του «ΗΛΕΚΤΡΑ». Με το πρακτικό της 14ης Σεπτεμβρίου 2026 προτάθηκε νέα παράταση έως τις 27 Ιανουαρίου, με την ίδια αιτιολογία.

Σύμφωνα με το σχέδιο της 5ης τροποποίησης, η παράταση αφορά αποκλειστικά τη χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης και δεν συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή του οικονομικού της αντικειμένου. Κατά τα λοιπά, παραμένει σε ισχύ η αρχική σύμβαση, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί με προηγούμενες αποφάσεις.

Τ.Αν.