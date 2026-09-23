Νέα αποκάλυψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ήθελε να φύγει για τη Βρετανία (Βίντεο)

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ημέρες του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του και παράλληλα παραμένουν προφυλακισμένοι οι δύο γιατροί που συνδέονται με την υπόθεση.

Η Μαρίνα Μεμουσάι αποκάλυψε σύμφωνα με το Live News του Mega ότι είχε μιλήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη την Κυριακή, μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του. Όπως ανέφερε, ο τραγουδιστής της εξέφρασε την επιθυμία να ταξιδέψει στην Αγγλία, καθώς, όπως της είπε, ήθελε να απομακρυνθεί για λίγο από την καθημερινότητά του και να ηρεμήσει.

«Δεν τον είδα πάρα πολύ καλά. Μου ζήτησε να έρθει στην Αγγλία. Ήθελε, λέει, να ξεφύγει, ήθελε, λέει, να ηρεμήσει. Είπε ότι ήθελε να έρθει μετά τη συναυλία. Νομίζω ότι κάτι τον έπνιγε, από κάτι ήθελε να ξεφύγει».

Η συγκεκριμένη μαρτυρία προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο παζλ των τελευταίων ημερών του τραγουδιστή και επαναφέρει τα ερωτήματα για το τι μεσολάβησε μέχρι την επίσκεψή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.