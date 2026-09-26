Εγκρίθηκε η τροποποίηση του ΓΠΣ: Βήμα για Αστυνομικό Μέγαρο στην Αγία Τριάδα

Αυτό ανακοίνωσε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ενώ ενημέρωσε και για τη μετεγκατάσταση των ρομά στην Μπιρμπίτα.

Αρχικά, για το θέμα της μετεγκατάστασης των ρομά της Αγίας Τριάδας στην Μπιρμπίτα, ο δήμαρχος ανέφερε ότι “μετά τη συνάντηση που είχαμε τον Απρίλιο του 2026 μας ζήτησαν κάποιες επιπλέον μελέτες, γεωλογικές, για την Μπιρμπίτα. Εμείς τις αναθέσαμε και τα στοιχεία προέκυψαν μετά τις 20 Αυγούστου. Τα πήραμε και τα έχουμε δώσει στον μελετητή και αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται η μεγάλη απάντηση. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η απάντηση να καλύψει τις υπηρεσίες και να μας δώσουν απόφαση ένταξης”.

Αναφερόμενος στο “άλλο μεγάλο θέμα που αφορά την ευρύτερη περιοχή και την ελευθέρωση των οικοπέδων, το Αστυνομικό Μέγαρο”, υπενθύμισε πως “είχαμε πει ότι μέσα στον Σεπτέμβριο θα συνεδριάσει το ΣΥΠΟΘΑ για να τροποποιήσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο – φάγαμε ένα χρόνο γι’ αυτό – για να μπορέσει να ολοκληρωθεί”.

Ο κ. Βασιλόπουλος μας ενημέρωσε ότι “πριν από δύο ημέρες συνεδρίασε το ΣΥΠΟΘΑ κι έδωσε την έγκριση. Κι έτσι τροποποιήθηκε το ΓΠΣ και προχωράμε κανονικά να εκδοθεί το ΦΕΚ και να γίνουν τα επόμενα βήματα” και πρόσθεσε: “Ως Δήμος Καλαμάτας σε μία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη του κ. Λαμπρόπουλου και μαζί με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου είπαμε ότι ως Δήμος είμαστε εδώ να αναλάβουμε κι εμείς κάποιες μελέτες, για να μπορέσουν να τρέξουν οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Στηρίζουμε, τα παρακολουθούμε στενά κι ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα δοθεί έγκριση για τη δημιουργία του συνοικισμού της Μπιρμπίτας, με την απόφαση ένταξης γι’ αυτό το σκοπό, τη μεταφορά αλλά και συγχρόνως για το Αστυνομικό Μέγαρο. Εχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και πάμε σε επόμενο στάδιο, που είναι οι οριστικές μελέτες”.

Γ.Σ.