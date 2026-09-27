Δήμος Μεσσήνης: Προγραμματική σύμβαση για αγωγό νερού από Άγιο Φλώρο

Προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ Νίκος Δουρούμης, ώστε ο Δήμος να αναλάβει τη δημοπράτηση και την υλοποίηση του σημαντικού έργου αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την ενίσχυση της υδρευτικής κατάστασης των Δημοτικών Ενοτήτων Ιθώμης, Ανδρούσας και Μεσσήνης από τις πηγές Αγίου Φλώρου, προϋπολογισμού 5.487.903,23 ευρώ.

Οπως επισημαίνεται, “ο Κύριος του Έργου (η ΔΕΥΑΜ) δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, ο δε Φορέας Υλοποίησης (ο Δήμος) διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου”.

Διευκρινίζεται ότι “στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου έναντι της Γενικής

Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 1. Ωρίμανση του έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 3. Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων. 4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου. 5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν. 6. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. 8. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου. 9. Παραλαβή του έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). 10. Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση”

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.