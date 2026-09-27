Δήμος Πύλου – Νέστορος: Με drone ο έλεγχος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων

Ειδικότερα, με απόφασή του ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας ενέκρινε τη διενέργεια της διαδικασίας με τύπο σύμβασης Γενικές Υπηρεσίες και τίτλο “Έλεγχος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων μέσω εναέριας αποτύπωσης με την χρήση drone”, προϋπολογιζόμενης αξίας 12.380,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Ενέκρινε, επίσης, την υπ’ αριθ. 13042/2026 μελέτη της Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά τη σχετική διαδικασία.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι “η διενέργεια των διαδικασιών της εν λόγω ανάθεσης θα διεξαχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)”.

Η απάντηση Κανάκη

“Drone για να βρούμε τα τραπεζοκαθίσματα!”, σχολιάζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Ηλίας Κανάκης κι επικρίνει δριμύτατα τη δημοτική αρχή για τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων με drone, με ποσό 12.380,90 ευρώ.

Σε ανακοίνωσή του ο Ηλ. Κανάκης αναφέρει “12.380,90 ευρώ για να δούμε από τον ουρανό αυτό που φαίνεται από το πεζοδρόμιο. Στον Δήμο Πύλου–Νέστορος μάλλον αποφάσισαν ότι η Δημοτική Αστυνομία έχει… χαμηλή πτήση. Έτσι, για τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων, χρειάζεται πλέον drone. Κόστος; 12.380,90 ευρώ με ΦΠΑ” και παρατηρεί:

“Γιατί, βλέπετε, ο δημοτικός αστυνομικός με τα πόδια δεν μπορεί να δει αυτό που βλέπει το drone από τον ουρανό. Μπορεί να περνάει δίπλα από μια καφετέρια και να μην καταλαβαίνει ότι υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα έξω από την άδεια.

Το drone όμως… θα το πιάσει από ψηλά. Και εδώ αρχίζουν τα ωραία.

Τότε η Δημοτική Αστυνομία τι ακριβώς την πληρώνουμε να κάνει. Να κάνει περιπολίες; Να ελέγχει τους κοινόχρηστους χώρους; Να βεβαιώνει παραβάσεις; Ή μήπως την έχουμε για να υπάρχει στο οργανόγραμμα και όταν χρειάζεται πραγματικός έλεγχος να λέμε φέρτε ένα drone…

Γιατί αν είναι έτσι, να το πάμε μέχρι τέλους. Έναν άνθρωπο να κοιτάζει το drone, έναν δεύτερο να χειρίζεται το drone, έναν τρίτο να επεξεργάζεται τις φωτογραφίες του drone, έναν τέταρτο να γράφει την αναφορά του drone και στο τέλος… έναν πέμπτο να ελέγχει αν το drone έκανε σωστά τη δουλειά του.

Και κάπου ανάμεσα θα ψάχνουμε και τον δημότη που πληρώνει τον λογαριασμό.

Αλλά ας σοβαρευτούμε.

Δεν λέω ότι η ανάθεση είναι παράνομη. Λέω ότι ο Δήμος οφείλει να εξηγήσει, γιατί χρειάζεται να πληρώσει 12.380,90 ευρώ για μια δουλειά που, κατά τα φαινόμενα, συνδέεται άμεσα με τον

ελεγκτικό ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας.

Και θέλω να ακούσω καθαρές απαντήσεις. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ο έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία; Τι ακριβώς θα κάνει το drone που δεν μπορούν να κάνουν οι δημοτικοί αστυνομικοί;

Πόσες παραβάσεις περιμένουν να βεβαιώσουν; Πόσα χρήματα περιμένουν να εισπράξει ο Δήμος;

Και ποιο είναι τελικά το οικονομικό όφελος για τον δημότη; Γιατί στις απευθείας αναθέσεις δεν αρκεί να είναι κάτι νόμιμο. Πρέπει να είναι και χρήσιμο, αναγκαίο και συμφέρον για τον Δήμο.

Και επειδή ακούμε συνέχεια για έλλειψη χρημάτων καλό είναι να μας εξηγήσουν κάτι. Για μια δημοτική κολώνα δεν υπάρχουν λεφτά. Για τις ανάγκες των χωριών δεν υπάρχουν λεφτά. Για βασικές υποδομές δεν υπάρχουν λεφτά.

Αλλά για να πετάξει ένα drone πάνω από τα τραπεζοκαθίσματα… βρίσκονται 12.380,90 ευρώ. Ε, συγγνώμη κιόλας…

Αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα χρειάζεται drone για να βρούμε πού πήγαν τα λεφτά του Δήμου.

Και κάτι τελευταίο. Δεν υπονοώ ότι υπάρχει μίζα…. Δεν κάνω τον εισαγγελέα. Αλλά όταν ο δημότης βλέπει μια ακόμη δαπάνη με απευθείας ανάθεση, έχει κάθε δικαίωμα να ρωτά.

Γιατί; Ποιος; Πόσο; Και γιατί δεν μπορούσε να γίνει από τον ίδιο τον Δήμο; Αυτές είναι απλές ερωτήσεις.

Και σε έναν Δήμο που σέβεται τους δημότες του, οι απλές ερωτήσεις δεν φοβίζουν κανέναν.

Πετάξτε λοιπόν το drone. Αλλά αυτή τη φορά ας πετάξει και λίγη διαφάνεια μαζί του. Γιατί ο δημότης δεν χρειάζεται drone για να καταλάβει κάτι. Όταν η διοίκηση δεν βλέπει με τα μάτια της, βλέπει πολύ εύκολα με τα… έξοδά της…”.