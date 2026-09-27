Το κοινωνικό στοίχημα του Δημήτρη Πτωχού στην Πελοπόννησο

Υπάρχει μια πλευρά της περιφερειακής πολιτικής που συνήθως δεν κάνει τον ίδιο «θόρυβο» με έναν καινούργιο δρόμο, ένα σχολείο ή ένα μεγάλο έργο υποδομής. Είναι όμως εκείνη που φτάνει ίσως πιο άμεσα στην καθημερινότητα του πολίτη.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή η πλευρά φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερο βάρος, με δύο νέες παρεμβάσεις που ενεργοποιήθηκαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό και κινητοποιούν συνολικά 7,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027.

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο ύψος των πόρων, αλλά κυρίως στο πού αυτοί κατευθύνονται.

Τα 4 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη στήριξη 1.000 παιδιών και των οικογενειών τους. Η παρέμβαση περιλαμβάνει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, λογοθεραπεία και εργοθεραπεία, εκπαιδευτική ενίσχυση, ξένες γλώσσες, αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, με τη λογική η βοήθεια να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε παιδιού.

Τα υπόλοιπα 3,5 εκατ. ευρώ αφορούν 1.200 άτομα με αναπηρία και πολίτες άνω των 65 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσω vouchers θα μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αθλητισμού, πολιτισμού, τέχνης και ψυχαγωγίας.

Συνολικά, δηλαδή, ο σχεδιασμός αφορά 2.200 δυνητικούς ωφελούμενους. Δεν περνά απαρατήρητο ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία το βάρος της δημόσιας συζήτησης γύρω από την Περιφέρεια βρίσκεται κυρίως στα έργα, στις υποδομές και στην απορρόφηση χρηματοδοτικών πόρων.

Ο Πτωχός έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τη χαρακτηριστική φράση «δεν είναι μπετόν και σίδερο». Και οι δύο συγκεκριμένες αποφάσεις μοιάζουν να δίνουν περιεχόμενο ακριβώς σε αυτή τη λογική.

Γιατί η αναπτυξιακή πολιτική μπορεί να αποτυπώνεται σε προϋπολογισμούς, χιλιόμετρα δρόμων και νέα έργα, όμως υπάρχει και μια λιγότερο ορατή πλευρά της, όπως αν ένα παιδί θα μπορέσει να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται, αν ένας άνθρωπος με αναπηρία θα έχει περισσότερες επιλογές στην καθημερινότητά του ή αν ένας ηλικιωμένος θα μπορεί να παραμένει ενεργό κομμάτι της κοινωνικής ζωής.