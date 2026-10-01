Στο επίκεντρο η νέα λειτουργία του πάρκινγκ στον Νέδοντα - Στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό

Διευκρινίσεις για τα έσοδα που αποτυπώνονται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας για το 2026 ζητήθηκαν κατά τη συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, με ιδιαίτερη αναφορά στις παραβάσεις του ΚΟΚ, και στα πάρκινγκ του Νέδοντα.

Στα επιμέρους οικονομικά στοιχεία της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας για το 2026 στάθηκαν μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν την προέλευση συγκεκριμένων ποσών αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτά συνδέονται με υφιστάμενες και νέες συμβάσεις του Δήμου.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ξεχώρισαν τα αυξημένα έσοδα από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα έσοδα από την ελεγχόμενη στάθμευση και τα δημοτικά πάρκινγκ του Νέδοντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναμόρφωσης, στον κωδικό που αφορά τις παραβάσεις του ΚΟΚ το διαμορφωμένο ποσό των 600.000 ευρώ ενισχύεται κατά 108.500,31 ευρώ, με το τελικό ποσό να ανέρχεται σε 708.500,31 ευρώ.

Στο συγκεκριμένο στοιχείο αναφέρθηκε ο επικεφαλής της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλης Τζαμουράνης.

Απαντώντας, ο Γιώργος Φάβας ανέφερε ότι το ποσό των εσόδων από παραβάσεις του ΚΟΚ είχε ήδη διαμορφωθεί κοντά στις 600.000 ευρώ και εξήγησε ότι η επιπλέον πρόβλεψη των περίπου 108.500 ευρώ προκύπτει από κατασχέσεις σε λογαριασμούς οφειλετών του Δήμου, οι οποίες εισπράττονται από το 2025.

Στους κωδικούς που αφορούν το κεντρικό πάρκινγκ του Νέδοντα και την ελεγχόμενη στάθμευση στάθηκε από την πλευρά της η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Ευγενία Κουβέλα.

Στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, το τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης από τη διαχείριση των δημοτικών πάρκινγκ στον Νέδοντα εμφανίζεται αυξημένο κατά 8.293 ευρώ, από 175.870,66 ευρώ σε 184.163,66 ευρώ. Παράλληλα, στον κωδικό που αφορά την πώληση καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης προστίθενται 4.960 ευρώ, με το ποσό να διαμορφώνεται από 40.360 ευρώ σε 45.320 ευρώ.

Ο Γιώργος Φάβας διευκρίνισε ότι τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία αφορούν την προηγούμενη σύμβαση, καθώς, όπως ανέφερε, η νέα σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2026. Αντίστοιχη ήταν η εξήγησή του και για τα ποσά που αφορούν τις κάρτες ελεγχόμενης στάθμευσης.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην πορεία εφαρμογής του νέου σχεδιασμού για τα πάρκινγκ του Νέδοντα. Ο Βασίλης Τζαμουράνης υπενθύμισε τη διαφορετική θέση που είχε εκφράσει η παράταξή του απέναντι στο μοντέλο που επέλεξε η δημοτική αρχή και παρατήρησε ότι οι παρεμβάσεις και ο εξοπλισμός που είχαν προβλεφθεί για τον χώρο δεν έχουν ακόμη γίνει στο σύνολό τους εμφανείς στην πράξη.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Φάβας σημείωσε ότι ο μισθωτής διαθέτει, βάσει της σύμβασης, εξάμηνο χρονικό περιθώριο προκειμένου να προχωρήσει στις προβλεπόμενες παρεμβάσεις και στον εκσυγχρονισμό του χώρου. Όπως είπε, ο σχετικός εξοπλισμός έχει ήδη τοποθετηθεί και βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, εκτιμώντας ότι σύντομα θα είναι περισσότερο ορατά τα αποτελέσματα της νέας λειτουργίας.

Κατά τη σχετική συζήτηση έγινε επίσης αναφορά στο πρόσφατο περιστατικό με πτώση δέντρου πάνω σε όχημα που βρισκόταν στο πάρκινγκ. Ο κ. Φάβας διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο δέντρο βρισκόταν εκτός του χώρου που περιλαμβάνεται στη σύμβαση.