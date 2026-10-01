Το 1ο Λογοτεχνικό Φεστιβάλ το Νοέμβριο στην Καλαμάτα

Πρόκειται για το 1ο Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 29 Νοεμβρίου στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη, με στόχο να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης και διαλόγου γύρω από τη λογοτεχνία, τη γραφή και την ανάγνωση. Η βασική ιδέα είναι οι συγγραφείς να συνομιλήσουν άμεσα με το αναγνωστικό κοινό, χωρίς περιορισμούς και στεγανά, σε μια διοργάνωση όπου ο συγγραφέας και ο αναγνώστης δεν θα συναντώνται μόνο με αφορμή ένα βιβλίο, αλλά θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, συμμετέχοντας σε έναν κοινό διάλογο για τη λογοτεχνία.



Οπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Μιχάλης Δημητρακόπουλος στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη φιλοσοφία ενός χώρου που δεν περιορίζεται στη συγκέντρωση και διαφύλαξη βιβλίων, αλλά επιδιώκει να λειτουργεί ως ζωντανό σημείο πολιτισμού και επικοινωνίας με την πόλη. Παράλληλα, στόχος είναι το Φεστιβάλ να αποκτήσει συνέχεια και να εξελιχθεί σε έναν ετήσιο θεσμό, δημιουργώντας έναν σταθερό τόπο συνάντησης για τους ανθρώπους του βιβλίου και το αναγνωστικό κοινό της Μεσσηνίας.



Από την πλευρά του, ο εμπνευστής της διοργάνωσης και εκπρόσωπος του «Παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων» Λεωνίδας Κουρσούμης μίλησε για μια «γιορτή» όπου συγγραφείς και αναγνώστες θα μπορούν να συνομιλήσουν άμεσα και χωρίς το τυπικό πλαίσιο μιας παρουσίασης βιβλίου. Στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν συζητήσεις για ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, από την πολιτική και την αισθητική έως την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και θέματα που αφορούν το βιβλίο και το αναγνωστικό κοινό. Παράλληλα, προγραμματίζεται ειδική ημέρα αφιερωμένη στους Μεσσήνιους συγγραφείς. Μεταξύ των πρώτων συμμετοχών που έχουν ανακοινωθεί είναι ο Νίκος Δαββέτας και η Ρέα Γαλανάκη, ενώ έχει συζητηθεί και η συμμετοχή της Σώτης Τριανταφύλλου. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάκης Προβατάς θα συμμετάσχει σε συζήτηση για το βιβλίο και το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ προβλέπεται και διαδικτυακή σύνδεση με τον Δημήτρη Νανόπουλο από τη Νέα Υόρκη. Το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση και αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των συμμετοχών. Παράλληλα, στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του εξωτερικού, με προοπτική η διοργάνωση να αποκτήσει σταδιακά ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Ήδη, σύμφωνα με τον κ. Κουρσούμη, έχουν γίνει σχετικές επαφές.

Η πρώτη αυτή συνάντηση επιχειρεί να φέρει το βιβλίο πιο κοντά στο κοινό και να ανοίξει έναν διάλογο με αφετηρία τη λογοτεχνία, γύρω από τη γλώσσα, τη δημιουργία, την τεχνολογία και τα ζητήματα της εποχής. Η επιλογή της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, ενός χώρου με μακρά παρουσία στη ζωή της πόλης, προσδίδει στη διοργάνωση και μια ιδιαίτερη σύνδεση με την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Καλαμάτας.

Κ.Δρ.

Ανοιχτή είναι η πρόσκληση σε συγγραφείς να συμμετάσχουν στη συνάντηση και να μιλήσουν για το έργο τους. Δηλώσεις συμμετοχής στο literaturefestivalkalamata@gmail.com.



