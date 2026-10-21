Το «νόμος και τάξη» προσκρούει στις τοπικές σκοπιμότητες

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει, κυρίως στο εσωτερικό της Ν.Δ., η συνάντηση του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου με κάποια μέλη από τον Ρουβίκωνα, με θέμα τη Φιλαρμονική της πόλης. Ειδικά στο διαδίκτυο, κάποιες από τις κεντρικές φωνές της Ν.Δ. κατακεραυνώνουν τον δήμαρχο, ενώ τον «χρεώνουν» στον Αντώνη Σαμαρά, βλέποντας σχέδιο υπονόμευσης του Πρωθυπουργού. Θυμίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει προεκλογικά το 2019, με αφορμή παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, πως «οι πολιτικές απροκάλυπτης ανοχής σε διάφορα γκρουπούσκουλα που προσβάλλουν τη Δημοκρατία μας θα τελειώσουν στις 8 Ιουλίου».

Η ανοχή στα «γκρουπούσκουλα» τελικά όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά αντίθετα δήμαρχος που στηρίχθηκε και ανήκει στη Ν.Δ. κάθεται μαζί τους στο ίδιο τραπέζι και συζητά για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα της Φιλαρμονικής! Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση, μιας και αυτό χτυπά το βασικό αφήγημα της Ν.Δ. για «νόμο και τάξη», και βέβαια τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μπορεί δε να φανταστεί ο καθένας τι θα γινόταν από τη Ν.Δ. αν μια παρόμοια κίνηση γινόταν από κάποιον άλλο δήμαρχο που πρόσκειται σε κόμμα της αντιπολίτευσης.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας ακολουθεί την τακτική, «συνομιλώ με τους πάντες που έρχονται στο γραφείο μου να θέσουν οποιοδήποτε θέμα και δεν με ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα». Το συγκεκριμένο επιχείρημα είναι δυνατό επικοινωνιακά και ταυτόχρονα «ξεπλένει» και συμπορεύσεις του δημάρχου με εκπροσώπους της ακροδεξιάς. Η εικόνα του δημάρχου που μιλά με όλους, ανεξαρτήτως πολιτικής αντίληψης ή ταύτισης, προφανώς και επιφέρει προσωπικό όφελος. Το ζήτημα όμως είναι ότι ο δήμαρχος που αγκαλιάζει τους πάντες δεν θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση αν δεν τον είχε αγκαλιάσει πριν ένα κόμμα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εκλογή του!

Οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες δεν είναι βεβαίως παπάδες για να δέχονται στην εκκλησία κάθε αμαρτωλό, αλλά πολιτικά στελέχη τα οποία έχουν ευθύνη για τις πράξεις τους. Η στάση του δημάρχου δημιούργησε πρόβλημα στο αφήγημα της Ν.Δ., και αυτό είναι ένα ζήτημα που προφανώς και θα σημειωθεί για το μέλλον. Έχουμε και άλλη φορά επισημάνει ότι μετά τις βουλευτικές εκλογές θα δημιουργηθεί μια εντελώς νέα συνθήκη και για τα πρόσωπα της αυτοδιοίκησης. Αναλόγως του πού θα πάει το πράγμα, ζητήματα που σήμερα φαίνονται ασήμαντα τοπικά, μπορεί να βαρύνουν ιδιαίτερα στο μέλλον.

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