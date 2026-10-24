Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Καλαμάτας για την περίοδο 2026-2027 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, με την έναρξή του να έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα καταστήματα θα λειτουργούν τις καθημερινές με πρωινό ωράριο από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ενώ την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ανοίγουν και το απόγευμα, από τις 5.30 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα: 9 π.μ. – 2 μ.μ.

Τρίτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Τετάρτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ.

Πέμπτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Παρασκευή: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Σάββατο: 8.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Κυριακή: Κλειστά.

Με την ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας εύχεται στους επαγγελματίες της πόλης «Καλό Χειμώνα και Καλές Δουλειές».