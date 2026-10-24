Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα καταστήματα θα λειτουργούν τις καθημερινές με πρωινό ωράριο από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ενώ την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ανοίγουν και το απόγευμα, από τις 5.30 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ.
Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:
Δευτέρα: 9 π.μ. – 2 μ.μ.
Τρίτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
Τετάρτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ.
Πέμπτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
Παρασκευή: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
Σάββατο: 8.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.
Κυριακή: Κλειστά.
Με την ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας εύχεται στους επαγγελματίες της πόλης «Καλό Χειμώνα και Καλές Δουλειές».