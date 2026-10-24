eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026 08:25

Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Γράφτηκε από την

Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Premium Strom

 

Το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Καλαμάτας για την περίοδο 2026-2027 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας, με την έναρξή του να έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα καταστήματα θα λειτουργούν τις καθημερινές με πρωινό ωράριο από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ενώ την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα ανοίγουν και το απόγευμα, από τις 5.30 μ.μ. έως τις 8.30 μ.μ.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα: 9 π.μ. – 2 μ.μ.

Τρίτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Τετάρτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ.

Πέμπτη: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Παρασκευή: 9 π.μ. – 2 μ.μ. και 5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.

Σάββατο: 8.30 π.μ. – 2.30 μ.μ.

Κυριακή: Κλειστά.

Με την ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαμάτας εύχεται στους επαγγελματίες της πόλης «Καλό Χειμώνα και Καλές Δουλειές».

Κατηγορία Επιχειρήσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις