Σε πολλά μέτωπα το Καλαμάτα - Μεθώνη, με στόχο την ολοκλήρωση μέσα στο 2028

Σε όλα σχεδόν τα μέτωπα δουλεύεται το σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα στο 2028.

Σύμφωνα με αυτοψία μας και με ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία Aktor:

Στην ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, στο ρεύμα προς Μεσσήνη όπου η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα, τη δεξιά, στα μέσα Νοεμβρίου πρόκειται εκτραπεί η κυκλοφορία και να μετακινηθεί στον αριστερό κλάδο, που θα είναι έτοιμος, προκειμένου να φτιαχθεί και ο δεξιός. Στόχος είναι του χρόνου τον Ιούλιο να έχει ολοκληρωθεί και αυτός.

Οσον αφορά τη νέα γέφυρα στον Πάμισο που θα είναι μεταλλική κατασκευή, 850 τόνοι, έχει ξεκινήσει και φτιάχνεται. Εκτιμάται πως το καλοκαίρι του 2027 θα είναι ολοκληρωμένη. Αυτή την περίοδο γεωτρύπανο πραγματοποιεί ειδική γεωτεχνική εργασία προς την πλευρά της Μεσσήνης, για τη βελτίωση του υπεδάφους και τη σωστή στήριξη του επιχώματος. Το ύψος του επιχώματος πρόκειται να φθάσει τα 4,5 μέτρα ύψος. Εκεί αναμένεται να τοποθετηθούν χαλικοπάσσαλοι. Στην περιοχή έχει φθάσει και μεγάλο μηχάνημα για τους πασσάλους μεγάλων διαμέτρων, 1,5 μέτρου. Μέχρι τώρα έχει γίνει το 60% των πασσάλων θεμελίωσης.

Στον προγραμματισμό του έργου του οδικού άξονα είναι να γίνει και μεγάλο αντιπλημμυρικό νότια του Αεροδρομίου Καλαμάτας με σοβαρές παρεμβάσεις, για να προστατευτεί η περιοχή.

Ακόμα, προχωρούν οι διαπλατύνσεις του υφιστάμενου δρόμου μεταξύ Μεσσήνης και Ανάληψης. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προχωρήσει και μετακινεί τα δίκτυά του, με κόστος μετακίνησης πάνω από 3 εκ. ευρώ, ενώ μετακινείται και το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, προχωρούν οι εργασίες στις γέφυρες στο ποτάμι της Βελίκας και στο ρέμα Μουρτιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες από τον Ριζόμυλο μέχρι και πριν το Σουληνάρι. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στις στροφές πριν την Καζάρμα, όπου έχει “φαγωθεί” το βουνό και το επόμενο διάστημα θα εκτραπεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο, για να προχωρήσουν οι εργασίες.

Εντατικές εργασίες γίνονται στο νέο τμήμα μεταξύ Χαραυγής και Μεσοπόταμου και στη μεγάλη ευθεία του Μεσοπόταμου.

Με τις μεγάλες γέφυρες στις στροφές πριν την Πύλο, όπου οι εργασίες εξελίσσονται, ασχολούνται κι εξειδικευμένοι μηχανικοί, ενώ εργάζονται πιστοποιημένοι εναερίτες οικοδόμοι.

Η μία από τις 3 γέφυρες, η πιο εντυπωσιακή, η Γ2 θα έχει 87 μέτρα ύψος. Η Γ3 με ύψος 27 μέτρα αναμένεται να είναι έτοιμη το Πάσχα του 2027.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν διερευνητικές τομές – διανοίξεις στο καταληκτικό τμήμα Πύλος – Μεθώνη, παρουσία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, για τυχόν αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή.